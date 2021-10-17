承認曾當線人監控學運團體　立委黃國書宣布退出民進黨

台灣立委、民進黨籍的黃國書10月17日於Facebook承認曾在李登輝掌權初期、台灣尚未解嚴時期充當情治單位滲透學運團體的「線人」。他表示當時受到威權體制脅迫，對當年被他監控的人致歉，宣布即日起退出民進黨及台灣立法院民進黨團運作，本屆立委任期屆滿後，也不再尋求連任。



根據台灣《自由時報》報道，黃國書在數月前被所屬「新潮流」派系除名，原因是有台灣中部新潮流系大老近期向台灣行政院促進轉型正義委員會申請調閲國民黨威權統治時期的個人檔案，意外發現檔案資料中連他家中客廳、房間等格局布置都很清楚，推斷泄露的人極可能是黃國書，對質後黃國書雖有所解釋，但承諾自1990年台灣「野百合學運」時期就被情治單位威迫致心生恐懼，因此同意充當情治單位在學運組織內的耳目，「新潮流」系因此決定將其除籍。

在黃國書尚未在其Facebook宣布退出民進黨前，「野百合學運」要角、前民進黨秘書長、立委羅文嘉10月15日在其Facebook發文表示，有兩種學運份子要接受歷史檢驗，一種是成為政治人物後被檢驗理念、價值前後不一致，卻又無法提出有力論述的人；另一種則是充當「細胞」，打進學運組織，暗地裏卻領錢出賣同志、朋友，但現在卻打着民進黨招牌獲取權位的人，相比起來，第二種比第一種人「更可惡」。

羅文嘉建議「第二種人」最好趁早「自我了斷」以免身敗名裂。如今被認為是影射黃國書，尚不知道是否有其他綠營政治人物有類似經歷。