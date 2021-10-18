台媒公布兩岸關係年度調查　逾半民眾認為軍事關係緊張

台媒《聯合報》日前公布「兩岸關係年度大調查」報告，台灣民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏「敵對」，其中軍事緊張關係近5年逐年攀升，2021年度已增至55%，為歷次調查新高。對於台灣總統蔡英文處理兩岸關係表現，2021年評價逆轉，不滿意比率增加。



台灣《聯合報》2010年開始進行「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請民眾針對兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向進行全面評估。調查以1至10分為範圍，評分1至4分代表兩岸關係友善或互利，5至6分代表關係和緩，評分7至10分代表兩岸關係緊張或競爭。

報道指出，2021年度的調查報告結果顯示，五大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評。兩岸社會關係平均得分5.8分，為五大領域中最獲好評者；經貿現況也是兩岸關係評價較為和緩的項目，平均得分6.3分。

2021年10月17日，中國智庫「南海戰略態勢感知」發布消息，美國海軍第七艦隊證實美加軍艦聯合穿越台灣海峽。（微博@南海戰略態勢感知）

然而，相對於兩岸社會互動及經貿關係持續穩定發展，台灣民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態。

兩岸外交部分評價與2020年類似，60%認為兩岸外交處於高度競爭狀態，26%認為關係和緩，僅7%感覺兩岸外交戰火降温；平均得分7.4分，是五大領域中兩岸關係最競爭對立者；代表政治領域的兩岸官方關係部分，認為雙方互動密切的比率近兩年都不到10%，本年度調查為9%，兩岸官方互動關係平均得分7.1分。

兩岸軍事關係部分，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近5年逐年攀升，由2017年的42%增加到2021年的55%，為歷次調查新高；31%認為關係和緩，6%感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分7.3分。

解放軍連日演練搶灘登陸（點擊看大圖）：

+ 4

報道稱，和2020年的調查相較，五大領域關係評價穩定，變動都在0.2分以內。儘管兩岸政治、軍事及外交互動，仍偏向對立或緊張狀態，但台灣民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。

如果1分代表台灣與大陸非常不可能開戰，10分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，台灣民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為4.1分，評分和2020年相當，但較10年前增加1分。

另外，對於蔡英文處理兩岸關係的表現，2020年以好評居多，48%滿意，40%不滿意；2021年調查評價逆轉，滿意比率降至40%，不滿意比率則增加到48%。

2021年兩岸關係年度大調查，蔡英文處理兩岸關係評價。（Facebook@聯合報）

據悉，這次調查於9月15日至21日晚間進行，成功訪問了1024位成年人，另1015人拒訪；在95%的信心水平下，抽樣誤差在正負3.1個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。