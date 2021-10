CNN：中共未來12個月攻台機率「趨於零」　但危險加深

美國有線電視新聞網(CNN)報道,北京加大對台灣施壓力道,但專家認為中共短期犯台可能性微小,未來12個月侵台機率「趨於零」。不過,這不代表沒有理由保持警戒,因為習近平可能會藉由對台灣施壓展現並強化其掌控能力。



CNN報道指出,解放軍空軍機群10月初抵近台灣西南防空識別區(ADIZ),數量屢創新高,台國防部長邱國正評估中共將於2025年具備全面犯台能力,但台灣人民卻生活如常,不關心中共犯台威脅,相關消息也幾乎上不了媒體重要版面,多位西方專家指出,因為2022年2月將舉行北京冬季奧運會,以及中共將在2022年舉行第20屆中國共產黨全國黨代表大會,使得中共在此侵台的機率降低,但他們擔憂,若中共領導階層相信兩岸和平統一已經無望或是習近平為了其國內政治需求,可能被迫必須對台灣採取強硬措施、激烈手段達到目的。

專家指出,近期兩岸關係惡化,歸咎於兩因素:一方面台灣受到與美國關係升温激勵,更加堅持主張及自信心提高;另方面則與中國大陸國內政治有關。

日本防衛相岸信夫在9月15日曾接受CNN訪問,他表示,若中國採取任何試圖武力奪台的行動,日本將做出「相應響應」。澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)也承諾與台灣強化雙邊關係。立陶宛也不畏北京壓力,成為第一個允許以台灣為名成立代表處的歐洲國家。

華府智庫「全球台灣研究中心」(Global Taiwan Institute)駐台北資深研究員寇謐將(J. Michael Cole)指出,美中關係持續緊繃,是台灣受關注度提高的助力之一。他表示,「台灣意識到,國際社會不僅對台灣接納程度稍微提高,也更加了解在意識形態衝突升温的環境下,台灣作為自由民主政體所扮演的角色」。他還認為,美國持續挺台將有助遏阻中共派出軍機不斷擾台的行為。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)亞洲計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)則說,北京大增軍機擾台數量,並非是入侵的前奏,反而是象徵北京的挫折感,同時也提醒台灣和美國勿跨越可能會引發中共將軍事行動升級的「紅線」,包括宣傳台灣正式獨立或是美方決定在台灣部署大量軍隊,「北京想把台灣封在一個箱子裏,並且不斷用各種脅迫手段對付台灣…他們想要嚇阻台灣」。

然而,北京表達的對象不只是在台灣和美國,也包括在中國大陸國內。

日本防衛省已經證實,將在2022財政年度結束前,於琉球群島最南端的石垣島部署長射程飛彈,是日本介入台海局勢的第一波動作。(Facebook@日本防衛省陸上自衛隊)

澳洲國立大學(Australian National University)澳洲中華全球研究中心(Australian Centre on China in the World)研究員宋文笛便表示,中共將於11月召開第19屆六中全會,會中將確定領導階層最後候選人名單,明年則將召開中共第二十次全國黨代表大會,因此習近平也想在會議前爭取更多支持。

宋文笛說,習近平對台灣採取強硬政策,可能決定他在未來5年,黨內高層能安插多少盟友,宋文笛說,在這樣的時刻,利用一些武力展示來激發民族主義情緒、製造「聚旗效應」,通常有利於在位的總司令。

CNN報道指出,未來一年中共的重要優先事項,是明年2月北京冬季奧運和二十大會議順利舉行,而侵犯台灣會讓這兩件事十分難以達成。

一些專家表示,對北京而言,台灣有可能已經過了還能回頭的轉折點,除非中共對人民自由的立場或台灣對中共的態度有巨大轉變,否則兩岸不太可能再度統一。但寇謐將指出,這點正可能是最令人擔憂的。若統一無望的態勢越來越明顯,而習近平的聲望或權力又受到威脅,他便可能訴諸激烈手段。

寇謐將說,「我擔心他(習近平)可能不得不訴諸武力或其他系列措施來對付台灣,只為了再度…對大陸人民展現一切都在他掌控中」。