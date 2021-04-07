Deepfake換臉技術橫行明星慘變AV女優　演算法曝一招辨別是否真實

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-07 09:00

許多詐騙手法仰賴於現代的高科技，透過模擬、後製的技術來進行影像的竄改，讓我們難以辨識真假，甚至相信那些虛擬製造出來的畫面就是真實。

不過也別擔心，現今研究人員開發了一種演算法，可以通過觀察人類的眼睛來識別假的AI人像。紐約州立大學水牛城分校University of Buffalo的計算機科學家們在一份新聞稿中聲稱，他們發明了一種深度識別假圖的演算法，該演算法可以分析肖像眼睛裡反射的反應以確定其真偽。CASSP 國際聲學、語音和信號處理會議上接受了這一項研究，裡頭研究人員聲稱，該演算法在識別虛假圖像方面的準確率高達94%左右，這是驗證真實圖像和影片的一種新方法。

相關圖輯：換臉技術玩死湯告魯斯 網友化身男神打golf變魔術兼周圍「趴街」▼▼▼

+ 28 + 28 + 28

眼角膜具有很強的反射性

該演算法能夠檢測出虛假圖像的原因其實非常地簡單，偽造的AI人工智能在眼部反射方面的塑造手法非常容易露餡。紐約州立大學帝國創新教授兼該研究的主要作者呂思偉博士在新聞發佈會上說：「眼角膜幾乎就像一個完美的半圓形，具有很強的反射性，所以任何從光源反射進入眼睛的東西，都會在角膜上成像，人類的兩隻眼睛應該有非常相似的反射模式，因為它們看到的是相同的東西。」他補充說：「當我們看著一張臉時，我們通常不會注意到這一點。」而沒想到AI人工智能卻不善於在雙眼裡創造一致的反射成像，因此我們可以通過人眼和AI人工智能生成的眼睛來發現之間的區別。

演算法能夠檢測出虛假圖像的原因其實非常地簡單，偽造的AI人工智能在眼部反射方面的塑造手法非常容易露餡（University of Buffalo圖片）

延伸閱讀：女星鄭爽因代孕棄養醜聞被當封殺，傳新劇《倩女幽魂》將被AI換臉▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

眼睛是人類的靈魂之窗

眼睛是人類的靈魂之窗一說絕對是正確無誤的，開發此演算法的博士呂思偉呼籲人們得要學會識別造假科技，他在新聞發佈會上表示：「不幸的是，大量此類虛假影片是出於色情影片目的所製作的，這給當事者造成了很多心理傷害，還有潛在的政治影響，有些不肖人士會利用AI人工智能去虛擬政客說一些不該說的話，甚至是做一些違法驚人舉動的假影片。」透過人工智能科技製造出來幾可亂真的假新聞也是一件非常常見的詐騙手法。

延伸閱讀：年前有台灣網民用Deepfake變身星爺達叔拍片笑韓國瑜▼▼▼

【本文獲「明日科學」授權轉載。】