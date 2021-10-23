普京稱中國「不用動武」就能統一　蘇貞昌：他沒有看清台海實況

近期台海局勢詭譎，兩岸開戰疑慮再起，而台灣官員一席」備戰說」引發熱議。對此，台灣行政院長蘇貞昌於當地時間10月19日在台灣立法院接受質詢時表示，「我們都一直以備戰來止戰」。

國民黨立委曾銘宗質詢蘇貞昌問道，面對兩岸發生戰爭機率高不高，蘇貞昌表示「我們都一直以備戰來止戰」，周邊情勢嚴峻，世界各國也一再警訊。他說，希望不要發生任何戰爭，不要有任何爭執，所以一定要做最努力的準備，以防戰爭發生。



面對立委質詢兩岸戰事是否開打的問題，台行政院長蘇貞昌表示「以備戰止戰」。（多維新聞）

曾銘宗追問，「戰爭離我們很遠，還是離我們很近」。蘇貞昌答覆，戰爭很難分析說遠近，如果稍有不慎，任何擦槍走火也都可能，「但我們絕對不挑釁，也絕對不啟任何戰端，這是我們的原則。」蘇貞昌強調，「我們隨時都是備戰，但不發生任何戰爭，唯有這樣才能止戰。」

另外，曾銘宗還問蘇貞昌，是否同意俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前提及中國「不需要動用武力」來實現「統一」台灣的目標，靠經濟就能達成「統一」台灣，以及台海沒有爆發武裝衝突威脅的看法。

對此，蘇貞昌回覆「不同意」。蘇貞昌說，不同意的原因有兩點：第一點，經濟戰爭也是戰爭的一種；第二點，俄羅斯與中國的關係很近，普京的說法也許是從他的角度，沒有看清楚這裏實際狀況也不一定，因此說法不夠準確，周邊很多國家或各種專業分析，學者專家都一再講，台海情勢險峻，各國也呼籲中國不要有任何破壞和平的作為。

事實上，台灣官方近期回應台海戰事風險多以「備戰」回應。比如台國防部長邱國正答詢時指出，「隨時在備戰，但從來不求戰」；而台灣外交部長吳釗燮日前接受澳媒「澳洲廣播公司」（ABC）專訪時指出，對於中國大陸近日加強對台軍事滋擾恫嚇，台灣在備戰，將戰鬥到底。訪談中一席「台灣在備戰」言論引發爭議。到了10月18日，吳釗燮在立法院接受質詢時，表示「台灣要有自衛決心，做好任何準備，自我防衛準備是一個態度，爭取其他國家對我們認同」外，對於備戰說改口稱是「外交備戰」。