陸禁釋迦｜台東農民苦主怒提3訴求　否則「帶水果到總統府拍賣」

台東鳳梨釋迦外銷1年創造5、60億元（台幣，下同）產值，過去約95%銷往大陸，是重要的經濟命脈，大陸9月20日起暫停輸入後，台東縣鳳梨釋迦果農憂心生計組自救會，20日下午到縣議會請願；自救會代表吳村田說，台東12月初就會進入採收期，如今最重要的通路受阻，政府作業卻牛步化，新通路又緩不濟急，籲請政府重啟大陸市場、尋求穩定通路，若產銷失衡造成價格崩盤，果農一定會帶到總統府前拍賣。



吳村田說，大陸祭出鳳梨釋迦暫停進口措施後，農委會多次到台東與產區果農和農會開會，承諾推出農民保險、補助外銷運費和外銷至其他地區增至5000噸，但無法解決台東年銷大陸1萬5000公噸出口量，唯有重啟與對岸進出口談判，確實談好病蟲害檢驗作為，才能解決問題的根本，但讓人憂心的還是政治因素。

他說，鳳梨釋迦是高價水果，外銷價每公斤100至130元，內銷價只有70至80元，還要扣掉運輸和人事成本，兩者毛利差很大；以目前農委會拓展新通路的進度，根本無法取代過去銷陸的數量，12月進入盛產季後，勢必轉入台灣本地市場，屆時量多價跌，也連帶影響其他水果價格。

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自救會提出3項訴求，一積極協助農民尋求穩定內外市場，國際方面能實質簽訂合約保障市場，二積極協調大陸通路，重新打開大陸市場，三由政府主導，開發鳳梨釋迦附加產品，分散風險；若產銷失衡造成價格崩盤，果農一定會北上到總統府前拍賣。

因應對岸暫停釋迦輸入，台東縣政府日前邀集釋迦主要產區鄉鎮代表共商釋迦檢疫及內外銷通路策略；產區代表認為，農民樂見開發外銷新市場，但從關稅、防檢等談判至少需時3年才能成行，無法立即解決問題；台東縣長饒慶鈴說，為農民維持水果通路才是上上策，農金保險僅是一時，新通路拓展也不能完全解決上市的燃眉之急，呼籲政府比依照泰國龍眼模式，運用「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台重啟對大陸出口談判，務實解決鳳梨釋迦銷售問題。

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