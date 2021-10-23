國民黨黃復興黨部主委：解放軍早有奪台戰力　還未行動因忌憚美日

國民黨黃復興黨部主委季麟連於10月19日接受台灣資深媒體人黃光芹專訪，談到蔡英文在雙十大會演講時提到，「中華民國與中華人民共和國是互不隸屬」，民調有七成認同蔡英文說法，他直說「不想談這問題」，若講這件事會把自己格調降低，「一言興邦，一言喪邦，為政不在多言」，當年他聽到蔡英文喊「謙卑謙卑再謙卑」，是相當振奮，但現在卻變成笑話。



主持人追問，一中憲法未改，若主權與領土還及於中國大陸，會不會有些荒謬？季麟連回應，有九二共識就可以講這樣的論述，要請大家了解九二共識還有李登輝時代發表的《國家統一綱領》中的近程、中程、遠程，是怎麼發展的。後來到了陳水扁時代就把它凍結，停止編列預算，若現在按照《國統綱領》，是中程要到遠程的階段，等到適當的時候兩岸再坐下來談。

國民黨黃復興黨部主委季麟連10月19日接受台灣資深媒體人黃光芹專訪。季麟連分析解放軍戰力及台海局勢，他認為解放軍早有奪台戰力，只是礙於反美軍介入及拒止日本能力不足，遲未攻台。 （震傳媒提供）

而談及解放軍機屢屢侵擾台灣西南空域「防空識別區」（ADIZ），季麟連說，對岸「軍事現代化」後，演訓範圍擴張，已從近岸防禦擴張至近海甚至遠海。他甚至說，對岸全面演訓，演習規模與出海架數「比台灣披露的數目還多」，這不算是擾台，蔡英文政府卻弄得人心惶惶。

季麟連進而批評蔡政府誤導台灣民眾，說中共軍機飛在台灣頭上，他反問，什麼叫領空？領土、領海上面的空間叫領空，中共軍機在東沙島上空飛行，但東沙上空是國際空域，「誰都可以去，我們可以去，他也可以來」，不要以「選擇性報道」來誤導台人。

季麟連認為，台灣海、空軍天天操演，中共軍機接近防空識別區時，台灣做出應變是必然，沒有誰對誰的問題，他也表示，他對外界流傳雙方驅離嗆聲的側錄內容持保留態度，「好像都不太精準」。

季麟連強調，解放軍早就具備奪取台灣的條件與戰力，之所以還沒行動，原因就在「反介入」、「區域拒止」的能力尚未達成，所謂「反介入」就是「反美軍介入台海」，拒止就是指日本，目前這二個條件還未成立。他認為，台灣就這麼一點點大，現在有那麼多的國家艦隊在南海，才是解放軍的主要目標。

季麟連以自身軍事經驗說，他是陸戰隊，從事兩棲作戰任務，登陸的困難度、複雜性與挑戰性太大，解放軍登陸台灣要運送多大的部隊？由於台海關係，中共後勤保障無法達成，共軍還沒有登陸台灣的能力。

季麟連也批評，要能戰才能和，因此需要整軍經武，不過連台灣國防部長邱國正都沒有說要打仗，台灣行政院長蘇貞昌卻說要拿掃把打仗，台灣外交部長吳釗燮也說要打。言談間表露季麟連覺得相當荒謬。