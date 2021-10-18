中俄的意義在於背靠背　美國「民主陣線」有四大問題｜專家有話說

台海局勢近期不斷升温，美國與多個盟友的海軍艦隊穿越台灣海峽，且在南海和東海接連舉行多次聯合軍演，美國海軍部長德爾・托羅（Carlos Del Toro）公開表示「我們的最終責任是阻止他們試圖完成的事情，包括接管台灣」。而在10月初中國國慶期間，解放軍空軍創紀錄的累計派出150架次軍機繞台戰略巡航，台灣的國防部長邱國正稱目前的台海局勢正處於40多年來「最嚴峻時刻」。雙十前後，兩岸關於辛亥革命話語權的爭奪進一步推高了台海的緊張程度。

而隨着局勢變化，連俄羅斯也開始對台海問題表態。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）10月12日表示，俄羅斯認為台灣是中華人民共和國的一部分，俄羅斯會以此為出發點制定對外政策。

更為引人關注的是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的發言。10月13日，普京在接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）主持人蓋姆博（Hadley Gamble）提問時指出，中國是一個經濟強國，按購買力平價計算，中國已超越美國成為世界第一經濟體，通過不斷增長的經濟潛力，中國可以在不使用武力的情況下實現自身目標。他強調，「我還沒有看到任何（致使中國使用武力來解決台灣問題的）軍事威脅出現」。

有評論指出，俄羅斯作為對台海問題各方、對全球時局都有重要影響的國家，此前在台海問題上表態不多。隨着國際社會普遍認識到台海當前的危險狀態，俄羅斯在台海的戰略取向也就格外引人關注。美國媒體向普京拋出台海局勢的問題，在某種程度上也有對俄羅斯戰略摸底的意味。

2021年10月4日，解放軍一共派出52架次軍機，包括戰鬥機、反潛機、轟炸機、預警機等，自台海中線南端飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），對台灣形成莫大壓力。（台灣國防部）

對此，上海交通大學國際與公共事務學院講師、台灣研究中心研究員黃宗昊向香港01記者表示，中俄之間的合作關係，不在於俄羅斯要明確支持中國大陸武統台灣的態度，更不在於台海若有戰事俄羅斯要派兵前來，而是「背靠背」，由此減少雙方各自180度的弱點，讓兩國都沒有後顧之憂。中俄沒有簽訂軍事同盟，但俄羅斯在黑海的軍隊，以及中國在台海、南海的軍隊都是充足的，也不需要另一方出兵協助。

他指出，中國最擔心的問題是一旦周邊或國際局勢不穩，海外能源的供應會被切斷。而俄羅斯的石油和天然氣資源豐富，因此俄羅斯對中國最大的價值就是「不在背後捅刀」（中國對俄羅斯的最大價值也是一樣），特別是如果有局部戰爭出現，中國需要俄羅斯穩定的能源供給。

所以，中俄合作至少保證各自有180度的方向是安全的，不會在戰略態勢上出現四面被圍的被動態勢，這才是問題的要害。「在我看來，俄羅斯是否靠譜難有永恆的定論，但在當前的戰略態勢下，中國可以一定程度上信任俄羅斯；因為沒有永恆的朋友，也沒有永恆的敵人，一切取決於特定時空下的戰略利益」。

從這個角度來說，中俄關係達到目前的高度，恰恰是美國促成的。黃宗昊表示，從理性上來講，能夠全方位挑戰美國的，目前只有中國；但是就個人情感好惡來講，包括拜登（Joe Biden）在內的美國政治精英們，特別是年長者，對俄羅斯的敵意或許更高，這可能是當年美蘇冷戰的歷史因素造成的。所謂「敵人的敵人是朋友」，當初中美建交就是最好的寫照，所以中俄關係的關鍵確實還在美國手上。「這也就是為什麼美國一度嘗試做戰略轉變，即特朗普（Donald Trump）剛上台時試圖同俄羅斯修好，才是中國真正危險的時候。某種程度上，特朗普對美國所做的唯一一件有戰略積極意義的大事，就是試圖改變（中美俄）戰略態勢，只是後來失敗了。比起貿易戰，如果美國真的改善了美俄關係，這種戰略態勢的變化對中國才是致命的」。

特朗普與普京的關係曾一度是西方國家民眾揶揄的對象。（Getty）

不過，即使特朗普能在2024年「重登大位」，美俄關係也難有實質性改善。但也不排除一種可能，即中國的實力發展到對美國造成足夠大的壓力，在兩害相權取其輕的考慮下，屆時美俄關係就會有改善的機會。「但如果真有那一天，中國手裏的『牌』恐怕又多了很多，戰略態勢未必就一定會變得更糟。況且，即使有一天俄羅斯與中國的關係不再像今天這麼好，也不見得會向美國一邊倒，畢竟俄羅斯也有美蘇冷戰的記憶，而且美國對俄羅斯的壓迫延續迄今」。

黃宗昊另外表示，「特別是不要忘了俄羅斯的脆弱性：俄羅斯的優勢在於軍事和能源，但保持軍事優勢需要耗費大量財力，而有能源和有錢是兩回事，能源要賣得掉才能變成錢。能源需求會隨着國際局勢波動，況且如果少了中國這個大買家，俄羅斯還能賣給誰才補得上這個缺口？」

而對於輿論熱議的「武統」是否越來越近的話題，黃宗昊認為大陸在台海採取軍事行動的可能性並不高。「如果說武統存在一個黃金窗口期的話，其實這個窗口期出現在2020年大陸基本控制住疫情發展，而世界其他國家普遍出現疫情爆發的時候。大陸在黃金窗口期都沒有動作，說明北京選擇的是穩健路線」。

他指出，如果中國主動在台海出手，除非是國內出了問題不得不轉移注意力，或者是對武統台灣已經有了「極端的信心」——但只要美國沒有出格的舉動，至少到2035年之前，「這種信心應該都不會膨脹到令中國出手的地步」。

這或許也可以解釋，為什麼前不久《華爾街日報》引述匿名美國高官爆料，一支美國特種作戰部隊和美國海軍陸戰隊已秘密駐台逾一年，大陸方面對此也並未做出激烈反應。「這些都在中國預計的範圍之內，不構成中國必須出手的條件。但美國如果在台灣建軍事基地，那就是越線，相當於逼中國出手。隨着中國的實力越來越強大，美國使用武力介入台海的代價也越來越高，因此未來中國不會主動挑事，美國也不會輕易跨越底線」。

普京此前很少談及台海問題。（AP）

當然，美國儘量控制自己不捲入台海衝突，並不代表不會慫恿盟友做如此行。近期美國與英國、澳洲不惜得罪法國、冒着核擴散的風險向澳洲出售核潛艇，成立AUKUS，其針對性不言而喻。拜登上台後將21世紀定義為「民主與專制的較量」，大力打造「盟友外交」，試圖組建「自由陣營」來共同圍堵屬於「專制陣營」的中國。這種二元對立思維方式帶有明顯的冷戰特徵，蔡英文在雙十講話中也積極附會，將台灣定義為「民主陣營」的最前線，並試圖構建出一個「反中共同體」。

黃宗昊對此表示，美國所謂的民主陣線聯盟實際上漏洞很多。

首先，將意識形態或觀念落實成行動，並且帶來結果，這需要好幾個相扣的環節。「單獨討論中國的時候，西方各國可能都或多或少對中國帶有討厭的情緒，覺得是非我族類的國家；但一旦要聯手抗中，彼此間存在的主要矛盾和次要矛盾可能就會凸顯出來。舉例而言，比如韓國，相對於討厭中國，可能還是討厭日本更多一些，這往往就導致，在需要協調的行動中，韓國會故意採取和日本相反的舉動。英國與歐盟內部也是矛盾重重。所以中國有非常大的空間去拆解美國所謂的民主同盟」。

其次，堅定站在美國牽頭的民主陣營一方未必符合一些小國的利益。對這些小國來說，既與美國發展友好關係，同時向地緣或利益更加接近的中國謀求實質好處，才是最佳的策略。目前，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）走的都是這一路線。

美國總統拜登、英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9月15日共同宣佈，為了「維持並強化印太地區和平穩定」，成立「三國新安全倡議」（AUKUS）。（Reuters）

第三，（對西方國家來說）俄羅斯這個根本問題不解決，所謂的民主陣營就像是氣球破了一個洞，還未補上，便很難飛得起來。

第四，美國在特朗普執政的四年期間對盟友的亂政，使許多盟友至今仍對美國心存疑慮。而美軍在阿富汗的倉促撤退，也讓美國在盟友中的威望進一步下降。

況且美國聲稱的民主國家要結成聯盟的邏輯本來就難以成立，美國自己在拉美、中東、北非等地區更多都是與獨裁政權合作。「因為民主國家會換屆，政策風險高；而獨裁者們永在其位，反而政局穩定。所謂的民主國家之間的合作，只是美國為了打造一種形象而製造的說辭」。

具體到台海問題上，黃宗昊指出，台灣是中國的核心利益，卻未必是美國的核心利益，更不用說歐盟，美國想要用所謂的民主聯盟在台海上發力會很難實現。因此，目前的態勢對中國來說是可預期的、相對樂觀的。「即使台海真的發生戰事，我認為也只會是局部戰爭，不會擴大到全面戰爭或世界大戰。近幾年不僅中國的實力提升，加上中國比美國以及任何其他國家都更有解決台灣問題的決心，美國就算真的加入戰場，恐怕也難以扭轉戰局」。