漢光演習｜台軍兵推完勝解放軍兼擊沉兩棲登陸船團　為首次大勝

近日，台軍公布最新的「漢光37號電腦兵推」結果，在模擬攻防中，台軍摧毀了解放軍沿海集結的地面部隊，擊沉了兩棲登陸船團，導致解放軍無法繼續執行對台軍事行動。台媒稱，這是台軍實施電腦兵推以來的首次「大勝」。



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「漢光兵推」是台灣軍方運用「聯合戰區層級模擬系統」，輸入攻防兩軍戰力參數與作戰指令，誘導防衛軍實施仿真敵情的兵棋對抗操演，為目前台灣軍隊演習層次最高、參演兵力最多、規模最大、課目最全、情況設置最複雜、對抗性最強的三軍聯合攻防作戰演習。自1984年「漢光1號」在澎湖開打後，台軍每年均舉行一次漢光演習（1996年除外）。

兵推的具體內容也於近日為媒體所披露，如在9月15日舉行的屏東佳東戰備道演練中，台軍出動大型掃地車、空軍人員等來回清掃以確保跑道質量，「連一粒砂都容不下，遑論樹葉、花瓣」。

當日清晨，台軍「經國」號、F—16V、「幻影2000」戰機以及E—2K預警機從各基地升空起飛，隨後迅速降落在佳冬戰備跑道上，在地勤人員的協助下完成油料整補作業後再度起飛，繼續執行操演任務，全程不超過38分鐘。UH—60M直升機在操演結束後傳回戰機在整補區的鳥瞰照。蔡英文亦在15日前往屏東視察演練情況，並與參演台軍代表一同舉手表示「空軍戰力強」。

近年來，解放軍軍機巡航台灣西南空域成為常態。（台灣國防部）

兵推30多年來，漢光演習一直被台軍視為檢視兩岸戰力的重要手段，但因其課目設置等問題，長期被外界詬病「演戲」成分過大，是政治作秀而非嚴肅的攻防兵推。

如2019年就有台媒回顧，在陳水扁執政時期，某次漢光演習中曾出現台軍基德級驅逐艦遭解放軍擊沉，卻被台灣軍方高層下令「復活再戰」的「神奇場面」。

另如在前述屏東佳東戰備道演練中，儘管演習結果大獲全勝，但實際上作為台灣唯一的省道戰備道，長約2,266米的佳東戰備道雖名義上路寬42米，實際能供飛機起降的寬度僅為24米。另外，此次戰備道演練中，演練區域周圍也未佈置防空火力，亦沒有潛力裝掛科目，僅進行加油演練後即再次升空，似乎完全忽略了解放軍的遠程打擊能力。

有兩岸觀察人士指，相較於漢光演習台軍「完勝」解放軍等抓人眼球的細節，外界更應關注台灣方面特意烘托對陸作戰優勢背後傳遞出的信號。

觀察人士稱，不論是在兵推中高調宣佈台軍有能力令解放軍無法攻台，還是於前不久的雙十講話中首次將「中華民國」和「中華人民共和國」並列表述，實質上再次踩踏北京的兩岸關係底線。種種跡象都顯示，蔡英文似乎完全無意於為目前持續趨向對立的台海局勢降温，反而不斷助推兩岸緊張態勢，這恐怕是一個危險的訊號，尤其是北京，應對此持續觀察並謹慎應對。