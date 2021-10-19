台學者：中國大陸及美國均冷處理　蔡英文「兩國論」失敗收場

台灣總統蔡英文在雙十節演說當中提出了四個堅持，其中包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，被台灣輿論認為是承繼李登輝又提出了「兩國論」。

對此，台灣淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新撰文分析稱，蔡英文原本或許期盼北京會對其言論採取大動作，但事後卻沒發生，當北京不跳腳、美國不緊張，則蔡英文「帶領華獨」與「操控選情」的效果便大打折扣。



陳一新投書台媒《ETtoday新聞雲》分析，蔡英文自9月21日中秋節開始親自起草雙十節演說，拋出中華民國與中華人民共和國互不隸屬（簡稱兩國論）的計劃，有四個重點。第一，預期可以讓中國大陸暴跳如雷、美國驚慌失措，讓年輕選民更加支持民進黨。第二，只要美國緊張，就有助於挑起中美矛盾，破壞正在改善當中的中美關係，令台灣擺脱邊緣化的命運。

第三，將民進黨從「台灣獨立」的方向帶到「中華民國獨立」的方向，讓民進黨「脱胎換骨」，擺脱「台獨」邁向「華獨」。第四，如果蔡英文成功挑起兩岸衝突、中美矛盾，進而帶領「華獨」，就能利用台灣選民「反中」情緒與支持中華民國的熱情，操控2022年台灣縣市首長選舉以及2024年台灣總統大選。

▼2021年台灣雙十慶典，蔡英文一邊校閲台軍，一邊將兩岸以「兩國」並陳：

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陳一新指出，中國大陸外交部副部長樂玉成在10月12日《中國國際電視新聞台》（CGTN）播出的專訪中表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作辦公廳主任楊潔箎10月6日在瑞士蘇黎士經過六小時會談後，中美雙方成立「聯合工作組」，針對雙邊具體與實質議題進行處理。陳一新說，顯然這個聯合工作組也對蔡英文重提「兩國論」進行因應處理，並且採取冷處理做法，漠視其存在。

陳一新表示，這也是為何台灣駐美代表蕭美琴10月12日到美國國務院會見亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）以及10月13日與美國國務次卿費南德茲（Jose Fernandez）會晤時，分別談及美台關係以及即將召開的美台「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），偏偏就是沒有談到蔡英文重提「兩國論」，顯示美方根本不在乎這個議題。

▼習近平紀念辛亥革命110周年，強調「實現統一」與「審判台獨」：

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陳一新表示，中國大陸顯然也沒有特別重視「兩國論」，除了國台辦發言人馬曉光10月10日直指蔡英文是「鼓吹台獨」，並將其定性為「延續兩國論」外，蔡英文期盼北京會採取的大動作，其實一個都沒發生，連帶使得蔡英文「帶領華獨」與「操控選情」的詭計也不可能得逞。

至於為什麼會失敗收場？陳一新認為，李登輝1999年7月9日提出「國與國的特殊關係」（原版「兩國論」）的確在台海掀波、時任美國總統的克林頓（Bill Clinton）遣當時的美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard C. Bush）來台北「討說法」。但是在事隔22年的今天，「兩國論」舊調重彈，已讓中美認為蔡英文黔驢技窮。畢竟「兩國論」 是一個老掉牙的話題，中美對類似議題不知做了多少次兵棋推演或模擬演習，早就對類似議題習以為常，蔡英文重提「兩國論」，只是自唱自嗨而已。