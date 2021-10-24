台灣地震｜宜蘭40年來最大震級　氣象局：未來3天恐有4級以上餘震

今日（24日）下午1時11分，台灣宜蘭發生黎克特制6.5級地震，後於下午1時12分及2時5分發生2次餘震，分別為5.4級及4.2級，台灣各市都有明顯震感。

台灣中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，本次是該地區40年來發生的最大地震，隱沒帶地震特性是若能量未完全釋放，就會立刻發生餘震，不排除未來3天內再發生4級以上的餘震。



陳國昌稱，下午在宜蘭南澳鄉發生的6.5級地震，最大震度分布範圍廣大，幾乎包括整個北部地區，一分鐘後又在宜蘭大同鄉發生5.4級餘震；兩個地震是同一個地震序列，成因是隱沒帶引發。

他解釋，發生如此大的隱沒帶地震，出現5.4級餘震是非常正常的現象；隱沒帶地震或中央山脈地區地震都有類似狀況，一個大型地震發生後，若能量沒有完全釋放，通常在幾分鐘內就會發生2、3個餘震，震級甚至會比前一個更大。由於本次6.5級地震與5.4級餘震的相差頗大，大約是40倍的能量釋放差距，因此不排除3天內會發生4級以上的餘震。

不過，他呼籲民眾不必擔心，因為此次隱沒帶地震深度有66.8公里，造成的震度不會有想像中大。雖然地震範圍廣、搖晃厲害，但都是低頻波造成，對於結構物、建築物破壞力較低，因此不必過於擔心餘震。

陳國昌解釋，此次6.5級地震，台北民眾會感覺到搖晃特別大，是因為台北的盆地地形令搖晃時間感覺較長，但地表上測得4級的震度其實不足一秒鐘。他又稱，本次地震搖晃不算太快，地震力不是很大，因此對結構物的破壞力相對較低，若地震深度淺，加上震央距離人口密集區情況，災情恐怕不堪設想。