高雄大火後台灣仍危樓處處　「台北穴居」地下室廚具雜物塞滿走廊

台北市內湖新明路公寓，30年前是市場，後來屋主改建成雅房出租，被稱為「台北穴居」。4年前疑似電線走火、發生火警，如今實際住戶減少，但仍屬缺乏消防觀念的弱勢，地下走道，煮飯的瓦斯爐旁邊仍堆放易燃物，若再有大火，不堪設想。



這棟有公安問題為地下穴居，環境陰暗、髒亂，但不少獨居老人或低收入者選擇住在這裡。週美里里長丘麗玲表示，如今已有重視該地下室情況，不僅每天都會送便當給住戶，也購買滅火器，每戶都有發放住警器。

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記者實際直擊現場，一往地下室走去，撲鼻而來的是陣陣惡臭，牆壁上確實有放置滅火器及改善燈光照明，但這或許也提供住戶在走道間煮飯更好的環境。

煮飯的陳伯伯已88歲，在地下室長居32年，房內牆壁貼滿一張張海報及紙張，他表示沒錢粉刷、加上潮濕，所以就貼上海報遮擋，「這樣比較漂亮啦」。但住警器呢？伯伯說有發，但他沒裝，如果失火了怎麼辦？「不會啦，反正我住樓梯旁邊，要逃很快」。

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整個地下室，長約80公尺，被隔成20幾家雅房，實際住戶不到10戶，多成倉庫囤放雜物，市場的攤商也會租來放置物品，雜物塞滿整個房間和走道，廚具、瓦斯桶就放在走廊上，住戶除要面臨大火來襲時，有很多易燃物加速火勢外，瓦斯外洩也另一重大公安問題。

剛搬進來的水電工李男，似乎沒有意識到消防安全的疑慮，朋友介紹來租屋，只因為一個月只要3000元台幣，房間破舊，他利用易燃的木板重整天花板、打造輕隔間。但問到消防設備，李男渾然不知，只說「地下室有幾條往地面的樓梯，要跑應該很容易。」

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