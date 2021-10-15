高雄大火｜台灣無恥網民嘲城中城火災人肉BBQ：40幾個人一起烤肉

【高雄大火／城中城／台灣大火／鹽埕區／台灣買樓】高雄市鹽埕區城中城大樓在14日凌晨發生大火，造成46人死亡，41人輕重傷，是近30年來台灣最致命的火災事故之一，沒想到事故發生後，卻有網友在網路上針對一事開玩笑，嘲諷「群聚烤肉」，惡質留言曝光後掀起大批網友不滿，砲轟「台灣教育真的病了」。



城中城大火發生後，臉書新增了一個平安通報站「台灣高雄市城中城大樓的高層建築火災」，可協助需要報平安、找親友、回報傷者的市民使用，不過平台曝光後，卻湧入不少看熱鬧的非相關市民，紛紛在上頭發文玩地獄哏、開玩笑等不當舉動。

【圖輯】台灣網民嘲城中城火災人肉BBQ：40幾個人一起烤肉！（點圖放大瀏覽無恥留言👇👇👇）

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相關不當留言曝光後，掀起大批網友不滿，砲轟「消費悲劇的人不得好死」、「好缺德」、「台灣教育真的病了」、「沒有很好笑，自以為幽默」、「太可怕了這些人」、「要玩地獄梗的，抱歉走錯地方」、「我不懂哪裡好笑」、「超可憐，只能這樣刷存在感」、「三觀直接天上飛」、「那些不能稱為人了吧」。

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