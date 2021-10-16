惜食減廢｜500克黃金製大米扔進黃浦江　上海男行為藝術諷刺浪費

上海近日出現一幕現實版的「倒錢落海」，藝術家楊燁炘以500克黃金打造了1000粒純金大米，然後把其逐粒扔進黃浦江和當地多個角落。

他表示，自己是以這種行為藝術的方式，來諷刺浪費糧食的行為。不過網民就質疑，把黃金當垃圾扔，也是一種浪費，「這場行為藝術本身就是個浪費」。



據了解，500克黃金按照金價計算，花費可達逾20萬元人民幣，可是這些純金大米被楊燁炘扔進了黃浦江、下水道、草叢甚至垃圾桶中，「我們不浪費糧食，我們只浪費黃金」。

楊燁炘解釋，普通的浪費很難引起關注，只有通過極致的浪費，才能讓大眾認識到其嚴重性，從而受到觸動，而他正是以這種行為藝術的方式，來喚醒民眾對糧食安全的重視，並探討浪費與節儉，價值與價格，富裕與富強間的關係。

楊燁炘認為黃金不如大米值錢。（東方網）

對於有人質疑把黃金當垃圾扔本身也是一種浪費，楊燁炘不以為然，稱在他的觀念中，黃金不如大米值錢，因為「大米比較軟，比較好吃，黃金太硬，會磕著牙齒」。他又指，現在人們脖子外的黃金越來越重，而脖子內的黃金卻越來越輕，因此他冀望透過今次行為，來重建中國人內心的黃金。

網民點睇：

玩藝術也太費錢了

反對浪費又卻真浪費，走秀？

扔我家裡，我也很會反思的

開採黃金比種植糧食辛苦多了，也請尊重一下礦工的勞動成果

