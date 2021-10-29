高雄大火｜「城中城」行政調查出爐　點名消防、工務局疏失

早前台灣高雄城中城大樓火災釀成46死，高雄市政府事後成立獨立行政調查小組，以釐清事件責任歸屬，並追究相關行政責任等。其周五（29日）下午在副市長林欽榮及律師周元培主持下，正式公布調查報告，並點名消防局、工務局有行政上的疏失。



周元培就調查結論說明，今次事故責任分三大面向，其中人為因素部分，調查指出城中城1樓套房確為起火點，而1至6樓為閒置空間，內部堆積大量易燃物品，再加上住戶在附近違規停放59輛機車遭波及，令大火一發不可收拾，至於是否涉及刑事罪行則尚待司法審認。另一方面，區分所有權人未有合法使用大樓及依法維護防火避難設施及消防設備檢修申報，亦欠缺合法健全的管理組織，令管理事務未能正常有效運用。

之後，小組點名消防局、工務局有行政上的疏失，就消防局部分，包括了消防人員發現產權複雜時僅僅作居家訪視等宣導作為，未有積極作專案輔導；當實施檢查消防人員遭拒時，也未有請求工務、警政等相關機關協助及訂定檢查程序標準作業流程。

工務局方面，則是至今未評估研議公告高雄15層以下集合住宅辦理公共安全申報，以及跨機關行政聯繫不足，未持續積極輔導既有公寓大廈成立管委會。

高雄大樓暗夜惡火 釀46死重大慘劇：（點擊大圖瀏覽）

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消防局長、工務局長早前已請辭下台，對於調查報告公布後，市府是否繼續向下究責，林欽榮僅表示，會依結果去追究責任。

此外，行政調查報告對外說明由副市長林欽榮主持，至於市長陳其邁則到那瑪夏區參加新建橋梁通車等行程，因而備受藍營人士質疑逃責。對此，陳其邁回應稱，尊重行使獨立行政調查的11位委員，並稱其由外部委員主導，由小組成員共同公布該調查報告較為合適。