過半台北市民不擔心兩岸開戰　國防部：明年製作求生避難手冊

由台北市議員、國民黨籍羅智強創立的「台北智會」，上月底曾發表一項針對台北市民對兩岸議題的看法調查，其中有過半台北市民並不擔心兩岸發生戰爭。

台灣的全民防衛動員署將於明年1月1日成立，面對在野黨立委關心是否會製作民眾求生避難手冊的問題，國防部長邱國正上周四（28日）在立法院答詢時回應稱，手冊將於明年3月製作完成。



根據台北智會上月29日發表的民意調查結果，對於是否擔心兩岸發生戰爭，有15.7%的台北市民眾表示「非常擔心」，26.8%「有點擔心」，27.9%「不太擔心」，22.3%「完全不擔心」，7.2%「不知道／拒答」。

至於兩岸在10年內會否發生戰爭，只有2.2%的人認為「一定會」，22.2%認為「一定不會發生」，其餘則選擇「可能會」、「不太會發生」或拒答。假設兩岸發生戰爭，最多人表示會配合政府全力抵抗，佔40.2%，另有29%表示不抵抗，但會留在台灣，餘下則選擇直接離開台灣或未表態。

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調查結果顯示，若兩岸發生戰爭，有接近半數的台北市民認為大陸會贏，佔48.2%；有12.7%認為台灣會贏，8.4%認為沒有贏家，兩敗俱傷，其餘則選擇「不知道、無意見或拒答」。此外，有46.3%的人認為若兩岸開戰，美國會出兵；34.1%的人認為美國不會幫助台灣，另19.6%「不知道、無意見或拒答」。

至於哪個政黨執政最能確保兩岸不會發生戰爭，最多人選擇國民黨，佔36.8%；13.1%選擇民進黨，3.1%選民眾黨，16.8%認為沒有任何一個政黨可以確保兩岸和平；30.2%選擇「不知道、無意見或拒答」。

10月28日，國防部長邱國正（中）、外交部次長田中光（右）、陸委會副主委邱垂正（左）列席備詢。（中央社）

上周四，台灣國防部長邱國正、外交部政務次長田中光、陸委會副主委邱垂正，赴立法院接受質詢。國民黨立委廖婉汝提到，全民防衛動員署明年1月1日成立，屆時是否會製作類似求生手冊的書面手冊，告知民眾戰爭時求生及避難的地點和方式。邱國正表示，手冊目前正在製作中，預計明年3月可以完成。