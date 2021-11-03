誰最適合任下屆台灣總統？　台媒民調：賴清德侯友宜呼聲最高

中國大陸與台灣矛盾急劇上升，「武統台灣」在大陸民間的呼聲立漲。台灣總統蔡英文的任期將在3年後屆滿，近日台灣方面最新民調列出了可能當選下任台灣總統的人員名單。



據政治光譜親近綠營的《美麗島電子報》2日報道，最新的「誰最適合擔任下屆總統？」民調顯示，有望參加2024年選舉的候選人中，民調位居第一的是台灣副總統賴清德（25.5%）、第二是國民黨籍新北市市長侯友宜（23.0%）、第三是台北市市長、台灣民眾黨主席柯文哲（14.2%），後續依序為國民黨主席朱立倫（9.0%）、民進黨籍桃園市市長鄭文燦（6.4%）。

據了解，蔡英文第二任期將在3年後屆滿，2024年選舉「前哨戰」已展開，各陣營紛紛開始啟動佈局，下任總統人選備受關注。

台海局勢近來備受關注，蔡英文10月28日接受CNN採訪時首次證實有美國軍隊存在於台灣，台防務部門11月2日又證實，台灣軍隊已選派40人到關島美軍基地進行軍事訓練。

針對蔡英文首次承認美軍在台，北京10月28日回應稱，打擊「台獨」分裂行徑不計成本。大陸國台辦又表示，民進黨當局不斷進行「台獨」挑釁，這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源。民進黨當局「以武拒統」、「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，給島內帶來兵災。大陸對「台獨」零容忍。打擊「台獨」分裂行徑不計成本。任何人不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

10月31日，大連海事局發布航行警告：10月31日16時起 ，渤海海峽黃海北部部分海域連續15天執行軍事任務，禁止駛入。大陸解放軍東部戰區海陸空全方位演習更為頻繁，展開奪島登陸、城市巷戰、跨海投送等針對性演習。大陸軍機10月初百餘架軍機罕見大規模繞台後，又首次派出武裝直升機，引來外界各種解讀。