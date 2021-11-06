台灣醫學權威兼前院長涉與長榮旅行社勾結　協助大陸女子赴台賣淫

台灣調查局與移民署查緝賣淫爆案外案。當地知名血液腫瘤科權威、中山醫院前院長李偉政，涉與長榮旅行社勾結，由旅行社利用不實健檢資料，讓大陸女子入境，部分女子赴台後根本沒做檢查，反而私下跑去賣淫，院方與旅行社再以低價診療配合拆帳，從中賺取價差，違反兩岸人民關係條例。



台南市調查處與台南專勤隊日前兵分五路搜索，約談李偉政、長榮旅行社負責人蔡長榮等人，李偉政深夜移送台北地複訊，不排除強制處分。

李偉政是台灣知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，曾任陸軍軍醫署少將署長，也曾在三總當過主任，專長是血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症，此次牽扯賣淫案讓醫界吃驚。

內政部規定，陸籍人士以個人名義來台健檢，非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，李偉政在中山醫院副院長任內，明知長榮等旅行社提出的申請不符規定，卻從2016至2019年間，配合旅行社不實填寫健檢資料，並指示沈姓女秘書部屬開立上萬張不實收據。

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