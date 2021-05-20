台灣疫情｜越南籍女賣淫當場被捕有微燒　警員送2名赤裸嫖客檢測

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員林警分局偵查隊分隊長李文偉等人，19日15時許，接獲情資於員林市南昌路一間出租套房內有黎姓越籍女(37歲)賣淫，立即率員前往埋伏，尾隨邱姓嫖客（33歲）上樓，約莫15分鐘後警方敲門進入，黎女與邱男全身赤裸且表情錯愕，交易費台幣2,500元、保險套及潤滑液等證物仍置於桌上，人贓俱獲並當場查扣。

員林警分局指出，邱姓嫖客供稱是透過通訊軟體LINE加入好友，由LINE指示前往上述地點與黎女從事全套性交易；因正值防疫期間，本分局佐警及娼嫖2人先做好相關消毒及基本安全防護，並對黎姓越南籍女子量測額溫，體溫竟達37.2度，警方立即穿戴全套防護設備，並通知衛生局將黎姓越南籍女子送員林基督教醫院快篩，所幸檢驗結果陰性。

▼▼▼越籍女賣淫輕度發燒　娼嫖2人全身赤裸▼▼▼

經警方深入追查該名黎姓越南籍女子，於5月16日從雲林縣古坑鄉僱主家失聯而行方不明，於17日搭公車自員林市租屋從事性交易，今日遭本分局查獲，全案依社會秩序維護法第80條裁罰，因正值全國防疫升為第三級警戒，分局員警不敢大意，身著全套防護裝備，結合防疫救護車，護送該名越南籍失聯看護工前往員林基督教醫院自費採檢。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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