從「玻璃心」到「習拜會」　台灣何以拒斥統一？

自1949年兩岸分治以來，「統一」便是難以迴避的政治議題。
兩蔣時代，台灣受「自由中國」的歷史脈絡驅動，在「漢賊不兩立」的口號下，開始了自我前行的分隔意識。彼時台灣經濟在中國各省獨佔鰲頭，也受西方世界的「民主光環」加持，加上有來自美國的軍事庇護，自會在優越感大道上一路狂奔，不僅逐漸淡忘「反攻大陸」的統一願景，也對「一國兩制」等提案冷淡處之。
改革開放後，兩岸政經實力逐漸逆轉。台灣喪失了經濟場域話語權，更遭受雪崩式「斷交潮」，此後縱有美國《台灣關係法》、「六項保證」支撐，也已不復往日榮景。然而經此鉅變，台灣社會並未回航統一彼岸，反是日漸駛向了疏離遠方，諸如「中國大陸太落後」等早年阻卻統一的理由，如今更像跨越時空的嘲諷。
時至今日，這般情緒已化作的無可救藥的歇斯底里，台灣社會雖成日喧嚷「台灣中國，一邊一國」，卻終究戒不掉對中國的病態關注，並在宛如跟蹤狂的複雜心態下，以諸多詭異妄想，勾勒出對「統一」的悲憤拒斥。
「玻璃心」的網路政治動員
如此力道中最顯著者，便是台灣網路世代的「反中」泛政治動員。
以爭議歌曲「玻璃心」為例，其為馬來西亞歌手黃明志、澳洲歌手陳芳語聯合發布的「華語情歌」，內容號稱是「情侶間的打情罵俏」，實則盡是對小粉紅現象、中共政治的諷刺，甚至化用不少西方對華輿論戰的相關元素，包括以「愛吃蝙蝠、果子貍」等字句，呼應「中國人吃野味導致疫情爆發」等種族主義符碼。
平心而論，此曲雖不至五音不全，卻難掩譁眾取寵下的貧乏內裏：遊走在下流邊緣、宛如脱衣舞般挑逗反華市場的曖昧敏感帶，分明有意挑釁，卻又難捨貞節牌坊，以致整體氛圍宛如全裸露點，卻還強要猶抱琵琶半遮面。但也正是這般刻意為之的擦邊球，成功在市場點燃熊熊慾火。
「玻璃心」甫經發布，便在台灣、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、新西蘭、加拿大等地華人圈引爆話題，台灣尤其瘋狂，宛如此曲是百年難遇的曠世鉅作般。而後伴隨微博、Bilibili等平台下架此曲，QQ音樂、網易雲音樂、酷我音樂、騰訊視頻等也將黃明志、陳芳語的作品移除，台灣的集體亢奮更是來到全新高潮，彷彿大革命的火炬即將燃起。
上述案例看似是流行界的情感湧動，實則是台灣網路世代對「中國」的情緒隱喻：對多數慣於使用網路的台灣青年而言，「統一」並非嚴肅的政治議題，而是攸關自我界定、必須無時無刻表態反對的「哲學命題」。
綜觀當今台灣網絡輿論生態，「反中」、「拒斥統一」乃當之無愧的主流光譜，並在泛政治的氛圍下遍地開花。網路世代身處其間，在求得同儕、同輩人認同，追尋群體歸屬感的引力下，自會無所抗拒的扈從「主流」，宛如粉絲追星般，光是看見熟悉的名字與皮囊，便自發點贊分享、甚至投幣應援，毫不質疑的簇擁符碼，全然壓過對實質內容的辨析與探討。
在此心態下，面對網上熱議的社會話題，台灣網路世代往往共構為強大鍵結，全力支持民進黨等綠營勢力炮製的政治議程，關鍵原因並非此議程合理、甚至也無關對台實質利弊，而是因其往往高舉「抗中保台」大旗，傳唱「拒斥統一」的主旋律。
在此氛圍下，從過譽「玻璃心」、獻出手臂施打效力成謎的高端疫苗，到熱切歡迎美國輸入萊豬，一波波「黨衛軍」自動湧現，其與俗稱「1450」的網軍不同，不僅不要求支薪，還真誠投入自己鍵下的字裏行間，在自我侮辱、挫傷兩岸和平的血腥味中，感受「青春的旋律」，留下個人主義的暴亂足跡，用叛逆的「反中拒統」，為自己在茫茫人海中樹立英雄雕像。
「習拜會」的自欺欺人
然而這般集體橫衝直撞，終究會在現實前傷得頭破血流，更因自欺欺人的偏執，撕裂得愈發荒謬扭曲。台灣輿論對習拜會的反應便堪稱經典。
北京時間11月16日上午，習拜會在各方矚目下登場。中方事後釋出的通稿中，一句「拜登（Joe Biden）不支持台獨」，便讓台灣輿論場泛起古怪漣漪：平日高唱「美台友好」者全數噤聲，彷彿此會不曾召開般；待美方釋出通稿後，台灣又發現其並未明文提及「不支持台獨」，此前沉默者便彷彿聽到了集結號，盡數湧出，譴責台灣媒體「被央視滲透」、拜登則是「被北京表態」。雖說美國已表示維持「一法三公報」的對台交往原則，意即不支持台獨，台灣網路仍是一片歡騰，甚至不願思考：倘若北京真的過度詮釋，美方何以不公開反駁？
後拜登至新罕布什爾州宣傳基礎建設案，面對記者提問習拜會，拜登回覆，在台灣問題上，「我們表明我們支持台灣關係法，它（台灣）是獨立的，它自己做決定」，遭外界詮釋為「承認台灣獨立」，引爆巨大政治爭議；後拜登在登上空軍一號專機前澄清，「我們完全沒有要改變政策，是他們，台灣，要決定，不是我們。我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全照着台灣關係法的要求做，這正是我們正在做的，讓他們自己決定，就這樣」。
然而聽聞「不鼓勵台獨」的明顯表態，台灣輿論又開始了自暴自棄的激昂，諸如「拜登又不住台灣，問他有意義嗎」、「拜登不能決定2,300萬人的未來」等幼稚言論頻繁湧現，前一秒分明還是「謝主隆恩」的暖心氛圍，如今又成了某種「誰也不靠」的孤芳自賞。
長年以來，台灣民意便如上所述，在兩大懸崖邊緣來回橫跳，當美國釋出虛假善意，人們敲鑼打鼓、歡慶豐年，高歌對「統一」的鄙視；當美國露出現實面貌，台灣人又退回自我修築的繭房，用帶着傻氣的哀傷顧影自憐，卻還是不肯正視「統一」的選項。這其中自有遠離衝突已久的天真，但更大程度上，與網路世代的普遍低齡相關。
當代台灣青年的日常消費、娛樂生活經驗豐富，卻缺少嚴酷生存、社會工作洗禮，比起流汗奉獻，其更常沉浸在學院的書齋空談裏，以及網上大行其道的「後現代」、「反霸」論述中，不僅自動將渺小的個人與台灣連結，把所有對中國的排斥升格為烈士的自我燃燒，更誤以為世界會如自己誇誇其談的「價值」般運轉，以致其不顧國際政治現實，無法進入複雜的語境思考台灣未來。
而受網路使用習慣馴化的思維，更讓台灣青年在深度思辨前學會了「識別敵我」，標準自然又是顯見的主流價值：「反中」、「拒斥統一」，一代青年由此在類似情緒中越陷越深。如今的台灣雖陷入發展停滯狀態，卻因上述情結纏繞，讓網路一代普遍湧現「崛起」的幻想虛榮，即便其已在政客操作下淪為迷茫一代，甚至不惜親手閹割自己的未來，仍會為此前仆後繼，不斷打出「拒統」的旗號，宛如向火的飛蛾。