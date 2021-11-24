「重歸祖國樂融融」被指不合時宜　台師大決議通過校歌新版歌詞

台灣師範大學原校歌歌詞中，存在一句「重歸祖國樂融融」，因而有一些學生認為不合時宜，要求修改。校方周三（24日）舉行校務會議，決議通過校歌新版歌詞，原本的「重歸祖國樂融融」改為「深耕吾土致大公」，惟舊版歌詞也沒有被廢除，未來將採行兩種版本並行傳唱。



台師大原版校歌歌詞是在1948年省立台灣師範學院時期，由李季谷院長撰寫，惟當中歌詞有「重歸祖國樂融融」一句，被部分師生認為不合時宜，加上校方亦認為學校已轉型成綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪，考量各年代校友對校歌的情感，遂啟動歌詞的修訂計劃。

據校歌專案小組主席、圖書館館長柯皓仁介紹，2019年5月，校歌專案小組成立，成員包括行政單位、校友、教師、近三屆學生會會長共15人，歷經3次會議後決議，建議校歌朝曲調保留、重新賦詞方向修訂，並委請文學院、音樂學院共同合作，組成校歌新版歌詞專家學者會議作專業創作及修訂。隨後在今年1月至7月，校方共舉行5次校歌新版歌詞專家學者會議，由專家學者提出候選歌詞，經討論篩選後，提交了4個版本給校歌專案小組。

新版歌詞。（台師大官網）

校歌專案小組最後選出兩個候選版本，由圖書館協助製作創作說明，學生會亦在今年10月線上問卷搜集意見，顯示學生對兩版本支持度都接近四成。最終，經校務會議投票，定案歌詞為「木鐸版」，從人本精神出發，結合師大百年歷史、建築特色、教學傳統、時空轉換，寫出青年和學校發展的共同願景。