檢警漏夜將男友拘提到案　「港湖女神」高嘉瑜首開腔淚訴家暴細節

有「港湖女神」之稱的台灣立法委員高嘉瑜慘遭男友林秉樞家暴，前者已於周二（11月30日）前往報警。

檢警漏夜完成筆錄偵訊後聲請搜索票，兵分二路前往飯店、住所等處搜索並帶回林秉樞，將移送新北地檢署進行後續偵辦。

另一方面，高嘉瑜周三（1日）在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會，首度開腔回應，又承認在林秉樞的手機中，確有很多兩人間的不雅照片、影片，甚至還有很多其他女性的影片。



林秉樞已被檢警拘提到案。（中央社）

新北地檢署指出，高嘉瑜完成偵訊筆錄後對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，檢察官訊後認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等犯罪嫌疑重大，已於周三凌晨1時許指揮警方發動搜索，持搜索票到林秉樞所在的飯店及其位於板橋民族路的住所搜索，扣得手機、平板、錄音筆等證物。

因林秉樞居無定所，且有逃亡、串供或淹滅證據之虞，檢警搜索後一同拘提到案。新北地檢署表示，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。

另一方面，高嘉瑜周三舉行記者會上公開回應事件，她淚訴，林男過去也用類似手法毆打、威脅其前女友，而對她施暴的時候則自稱「是第一個打女人，也不曉得為甚麼會這樣」，還稱經歷母喪、正在吃身心科藥物，精神壓力非常大，也不知道自己怎麼了，並拼命的道歉。

高嘉瑜泣訴被家暴的經過。（中央社）

高嘉瑜周三首度公開回應事件。（中央社）

高嘉瑜亦有提到被家暴的細節，當時從晚上10時多幾乎持續到天亮，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」。她心有餘悸表示「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」