雙城論壇｜柯文哲：對兩岸關係立場未變　交流應基於「五個互相」

2021台北上海雙城論壇周三（1日）下午2時30分舉行，雖然今年輪到上海主辦，但受新冠肺炎影響，論壇仍然採用視像形式進行，故會場設在台北會場設在晶華酒店。

台北市長柯文哲在致辭時表示，自己對兩岸關係的立場沒有變，兩岸交流應基於「五個互相」，「疫情不會一直存在，兩岸也不可一直僵持下去，仍然必須面對共同問題來解決問題。」



柯文哲指出，雙城論壇是兩岸最大城市之間的交流平台，也是維持兩岸關係的重要管道，藉著雙城論壇，兩岸持續交流、累積善意、促進互信，雙城論壇超過10年的經驗也證明，這是兩岸應該走的方向。今年台北上海城市論壇以「新經濟新發展」為主題，雙方將聚焦於疫情過後，產業經濟如何轉型、如何建立與疫情共存新模式，如何化危機為轉機，創造後疫情時代的發展契機。另外一個主題是文化，台北、上海都是人文薈萃的城市，也是全球文化、在地文化融合的國際城市，在這次疫情之後，兩個城市文化發展跟都市規劃如何重新啟動，相信兩市都應該彼此學習，也有互相借鏡的地方。

上海市長龔正透過視像方式向台北與會者揮手致意。（聯合新聞網）

柯文哲說，過去兩年，全世界遭遇新冠疫情危機，接下來還有愈來愈嚴峻的氣候變遷等危機，中國大陸跟台灣也面臨相同挑戰，兩岸歷史、地理、語言、文化相近，經濟往來密切，但因政治隔閡產生不同理念與制度。柯文哲並強調，自己對兩岸關係的立場一直沒有變，「我還是認為，交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好，我主張兩岸交流應基於『五個互相』，也就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解。」

柯文哲表示，自己處理兩岸事務的態度就是務實，台北和上海兩個城市應透過雙城論壇平台，務實解決人民遭遇的實際問題。柯文哲最後強調，展望未來，台北和上海將繼續為兩岸人民相處及兩岸關係和平發展努力，也呼籲大家共同促成兩岸有意義對話，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

值得一提是，回顧柯文哲2014年當選台北市長以來的兩岸論述變化，2015年為區隔「九二共識」，他提出「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」等「四個互相」，並結合「兩岸一家親」概括為「一五新觀點」。及至2017年，柯文哲再加上「互相諒解」，變成「五個互相」。不過，柯文哲在2020年是將「兩岸」與「一家親」分拆開，強調「兩岸之間，一家親比一家仇好」，又稱「現階段不打算提更多論述。」