雙城論壇今登場　台海局勢緊張柯文哲會否提出兩岸新論述?

2021年台北上海雙城論壇將在12月1日舉行，在兩地設立視頻會場。此次主題聚焦「新經濟、新發展」，安排了「後疫情時代產業數碼轉型」、「無圍牆博物館與建築可閲讀」兩場主題演講，將由台北市長柯文哲與上海市長龔正透過視頻主持。
儘管主題看似無涉兩岸政治，但在當前兩岸高度緊繃的狀態下，城市層級的兩岸交流，仍具有一定的意義。
大陸國台辦旗下網媒「中國台灣網」刊文，稱本屆雙城論壇得以順利舉行，說明了「兩岸還是有交集，大陸的善意還在」，讚譽為「彷彿是嚴冬裏吹來一絲暖風」。主張兩岸統一的台灣勞動黨也發表聲明，從疫情後緩和兩岸對立的角度，一方面肯定雙城論壇有助於兩岸化解分歧，另一方面也向民進黨政府喊話，呼籲將用於兩岸軍事對抗的預算，轉作為改善民生福祉之用。
除了兩岸關係的政治意義之外，此次雙城論壇鄰近明（2022）年台灣九合一大選，再加上此前台灣民調機構發布最新調查，指柯文哲的台灣民眾黨支持度已超過國民黨，成為台灣政界的第二大黨，那麼2024年台灣民眾黨在總統大選的「參賽」，也就有了更多的可能空間。因此，雙城論壇作為眼下兩岸極少數維持互動的平台，柯文哲在會上關於兩岸關係的表態，當然牽動了其人其黨的佈局與動向。
▼柯文哲「兩岸一家親」引「中共同路人」批評，攻取大位前仍在進行兩岸論述探索：
據了解，在雙城論壇召開前夕，柯文哲陣營幕僚正透過各方管道，向台灣熟悉兩岸政治事務人士徵詢相關論述的突破。柯幕僚首要考量2024年的台灣大選，從而希望尋求新的兩岸論述，一方面要撕下「兩岸一家親」的標籤，減少台灣社會對其「中共同路人」的批判；另一方面能夠增加台灣意識，爭取更多台灣民眾接受，但又要避免碰觸到中共底線。要如何在符合以上條件的情況下，提出「兩岸一家親」的替代性口號，簡單易記又能深入人心，受徵詢的人士也表示難度確實不小。
回顧柯文哲2014年當選台北市長以降的兩岸論述變化，2015年為了區隔「九二共識」，柯提出了「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」等「四個互相」，並結合「兩岸一家親」概括為「一五新觀點」；2017年再加上「互相諒解」，進化為「五個互相」；2020年則是將「兩岸」與「一家親」拆開，強調「兩岸之間，一家親比一家仇好」，並稱「現階段不打算提更多論述」。今（2021）年雙城論壇由於受疫情影響，從6月中旬延後至12月初舉行，柯文哲在接受廣播節目訪問時，表態「兩岸交流比斷流好，對話比對抗好」。
可以看到，被視為台灣總統可能人選之一的柯文哲，兩岸論述始終備受矚目。但自從起先呼應北京「兩岸一家親」的提法出現後，隨即引起台灣內部軒然大波，被戴上一頂「紅帽子」，在網路輿論則被原來支持他的年輕族群批評為「檳榔」（綠皮紅骨），柯文哲的相關論述便愈趨保守與模糊，甚至是停滯。
柯的兩岸論述變化，見證了兩岸關係的起伏，從馬英九時期「兩岸和平發展」跨越到蔡英文時期的「抗中保台」，在政治人物炒作民粹情緒的情況下，柯文哲試圖走的「第三條路」不斷被擠壓，過去被視為「務實」的性格，也因台灣政治風向大變，而被解釋成為「投機」。
不只是兩岸論述，2018年柯文哲曾接受美媒彭博社專訪，直接表明台灣只是美國總統特朗普（Donald Trump）架上的一項商品（Taiwan is only a product on the shelf），美中對抗是未來15年的世界局勢，所以沒有兩岸關係，只有美中對抗之下的台灣議題。這一番「真心話」，如果放在三年後今天台灣政治語境來看，相當有可能還會再被貼上「反美」、「賣台」等等的負面標籤。
過去一段時間以來，柯文哲被當成台灣藍綠之外的第三種路線選擇，而他也從自稱「墨綠」走向了「非藍非綠」。柯文哲的地方首長身份，讓他有空間把重心放在市政建設與經濟創新，也有空間在兩岸論述撐出有別於台灣政壇既有「產品」的新想像。然而，當柯要再往前一步「叩關」總統府時，立刻又被台灣選舉政治結構吞噬進去，不管是「務實」還是「投機」，「台灣民主」都不再能由他閃躲回避，最終還是很難逃過「親中」／「反中」二分法的漩渦。
事實上，與其說是台灣民意的壓力，不如說是反共與反中主流意識形態的高度制約，令執政的民進黨政府掌握了話語權，從而站在一個道德制高點上，主導着社會多數民眾的想法，柯文哲也難以自外。在他之前，國民黨可說是前車之鑑，經過大選的挫敗，國民黨把原來的兩岸資產，變成了揮之不去的恐懼陰影，也在「台灣主流民意」的幻影之中載浮載沉，至今仍一蹶不振。如今的柯文哲，也陷入了同一套思路陷阱，既想取巧於中國大陸，又想討好於「台灣民意」，難保不會重蹈國民黨的覆轍，讓自己走進面目虛無的境地。
不過，柯文哲的「中國難題」，其實在本質上是台灣社會本質性矛盾的折射。長年以來，台灣處在美國單極超強的格局認識之下，並由於內戰與冷戰的雙重製約，享受盡了「親美反中」的政治紅利。因此，當中國崛起以及世界秩序起了大變化之後，台灣很難找到自處的適應位置，從而在經濟上親近、倚靠中國大陸，卻在政治上抗拒、推卻北京，這種政經高度悖離的狀態，也造就了今日台灣民眾、企業、政治人物在面對中國大陸時的手足無措，甚至是精神錯亂。
此種精神狀態的另一個縮影，便是在被大陸國台辦點名為「台獨金主」後，台灣遠東集團董事長徐旭東經過數日沉默，投書枱媒表態「反對台獨」、支持「九二共識」與「一中原則」，並表示憂心台灣「逢中必反」的趨勢，讓人看到2005年大陸通過《反分裂國家法》後、奇美集團創辦人許文龍的影子。無論是彼時或現下，台灣社會總是不斷找理由為之自圓其說，認為他們是「人在屋檐下不得不低頭」的「被迫表態」。但是，當政治表態趨於壁壘分明之後，台灣卻也忘記自己同樣在要求台商、藝人和政治人物「選邊站」。
如今，有志於大位的柯文哲，也逃脱不了是要「左右逢源」還是「勇敢做自己」的抉擇命運，抑或是「敢於天下先」在新形勢下開創新思維，這既是其主觀願望的自我攤牌，更是兩岸與地緣客觀現實給整個台灣出的一道嚴肅考題。而解答的關鍵，恐怕在於是否已經看到了，世界已不再是台灣熟悉對味的那個世界了。