高嘉瑜遭家暴｜林秉樞坦承打人否認偷拍　反指都是女方掌鏡

有「港湖女神」之稱的台灣立法委員高嘉瑜慘遭男友林秉樞家暴，震驚各界，她同時承認在林秉樞的手機中，確有很多兩人間的不雅照片、影片，甚至還有很多其他女性的影片。而林秉樞坦承有動手，惟他周三（1日）遭移送地檢署偵辦期間，被在場媒體問及是否有偷拍時，卻高喊否認，甚至聲稱「都是高嘉瑜掌鏡的」等。



高嘉瑜日前跟男友林秉樞在板橋某飯店投宿，因為林秉樞發現高嘉瑜跟前男友分手後仍傳訊息聯繫，醋勁大發下拳腳相向，甚至鎖喉、拖行。新北地檢署指出，高嘉瑜完成偵訊筆錄後對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴，檢察官訊後認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等犯罪嫌疑重大，已於周三凌晨1時許指揮警方發動搜索，持搜索票到林秉樞所在的飯店及其位於板橋民族路的住所搜索，扣得手機、平板、錄音筆等證物。因林秉樞居無定所，且有逃亡、串供或淹滅證據之虞，檢警搜索後一同拘提到案。

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據了解，高嘉瑜受到林秉樞控制的一部分原因，是因林手上握有她的私密不雅照。而經偵訊逾8個小時後，林秉樞被依法移送地檢署，然而令人意外的是，他在移送期間被質問是否有偷拍，高喊自己沒有偷拍，甚至聲稱「是高嘉瑜傳很多照片給我」、「都是高嘉瑜掌鏡的」等，讓現場人士愕然。

而經初步問訊，林秉樞坦承有動手打人，但矢口否認限制高嘉瑜行動自由，指自己有讓對方到立法院簽到。不過高嘉瑜回應指林秉樞讓她到立法院簽到，但同時要報備行蹤，對此林則再度否認。