再受澳媒專訪　台外長吳釗燮：提防中國擴張引發第三次世界大戰

台灣外交部長吳釗燮接受澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）專訪指出，「中國擴張主義」可能引發第三次世界大戰。這是繼《澳洲人報》（The Australian）於1日頭版頭條刊登吳釗燮專訪後，再度登上澳洲媒體，相隔不到一周。



據澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）5日報道，吳釗燮接受澳洲前國防部長、政論節目「全球焦點」（Global Focus）主持人派恩（Christopher Pyne）專訪。吳釗燮指出，台灣位於「抵擋中國擴張主義的前線」。他提到，武力擴張主義曾經引發第二次世界大戰；而中國政府目前奉行武力擴張主義，因此必須提防中國可能引發第三次世界大戰。

吳釗燮表示，中國的專制主義和軍事擴張將嚴重衝擊各國的戰略部署。「假如奉行專制政治的中國占據台灣的話，我可以肯定將對全球各國的戰略部署造成非常嚴重衝擊。」

吳釗燮在專訪中提到，中國政府宣稱台灣是中國的一部分，試圖在可能的情況下以和平手段占據台灣，同時亦準備在必要時以武力占據台灣；中國又試圖尋找外部危機或衝突以轉移國內視線。他稱「台灣不幸地鄰近中國，遂成了中國政府拿來出氣的代罪羔羊。」

吳釗燮表示，中國在拿下香港後，很多人認為中國政府的下一步就是要染指台灣。他認為，假如中國武力犯台的話，「對全世界的民主陣營來說，將是一場悲劇」；對此，台灣肩負重大責任，要守護自己的主權也要守護民主的生活方式。

台灣外交部長接受澳媒專訪（截圖自@skynews）

吳釗燮強調，台灣希望保持和平及穩定的局面，同時需要加強軍力。他認為，台灣必須要「非常小心地」面對強鄰，試圖避免與中國敵對和挑釁中國，進而避免戰爭爆發，台灣亦持續試圖邀請中國以談判方式處理兩岸分歧。

吳釗燮提到，過去數年來，台灣已增加在軍事上的投資，讓台灣能夠自力防衛。 面對中國擴張，吳釗燮強調台灣「從來未曾被中華人民共和國統治過」，而且「並非中國的一部分」，他指出「這既是歷史事實，也是台灣海峽現狀」。他認為，維持現狀最為符合各方利益，因此有需要維護台灣不屬中華人民共和國統治的現狀。

吳釗燮表示，自己相信台灣絕大多數民眾都希望維持現狀，絕不接受中國提出的「一國兩制」模式，台灣民眾希望保留一個聽取民意的民主政府，而且絕不放棄現有的生活方式。

吳釗燮提到，在戰略安全層面，台灣位居第一島鏈中心位置，「如果中國奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響，美國、日本等國家因此已認知到台灣的關鍵戰略地位」。

針對主持人派恩提問，「北京過去70年為何未採取軍事行動統一台灣？」吳釗燮則回應指出中國於1950年代末至70年代間曾經數度在台灣外島發動軍事衝突，但遭台灣成功擊退，維持兩岸隔海分治的局面。

他提到，中國在這數十年間擴張軍備，台灣面對威脅遠比過去巨大。為維持台海的和平穩定，台灣採取謹慎的對中政策，願意與中國協商對話以解決雙方歧見；同時，台灣也持續強化自我防衛，與美國在內的許多理念相近國家進行戰略安全對話。

吳釗燮表示，近年台灣的國際夥伴持續增加，尤其與澳洲關係出現大幅進展，澳洲政府積極支持台灣國際參與，也已呈現在「美澳2+2會談」等聲明當中。吳釗燮建議，澳洲、美國、日本和其他抱持相似價值觀念的伙伴，需要商討如何讓台灣繼續生存的對策。

澳洲「天空新聞」報道則提到，今年6月七國集團（G7）峰會中提到「維護台海和平穩定至關重要」。

吳釗燮認為，台灣並非要求其他國家為了台灣上戰場，保衛台灣是自己的責任，而台灣亦決心自力防衛；台灣所希望的是抱持相似價值觀念的伙伴能夠向台灣提供更多支持。

據了解，該政論節目主持人Pyne曾任澳洲國防部長，曾於2019年來台擔任「凱達格蘭論壇」專題演講人並見過台灣總統蔡英文，台灣外交部稱其為「我國重要友人」。