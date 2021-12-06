再受澳媒專訪　台外長吳釗燮：提防中國擴張引發第三次世界大戰

撰文：蔡苡柔
出版：更新：

台灣外交部長吳釗燮接受澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）專訪指出，「中國擴張主義」可能引發第三次世界大戰。這是繼《澳洲人報》（The Australian）於1日頭版頭條刊登吳釗燮專訪後，再度登上澳洲媒體，相隔不到一周。

據澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）5日報道，吳釗燮接受澳洲前國防部長、政論節目「全球焦點」（Global Focus）主持人派恩（Christopher Pyne）專訪。吳釗燮指出，台灣位於「抵擋中國擴張主義的前線」。他提到，武力擴張主義曾經引發第二次世界大戰；而中國政府目前奉行武力擴張主義，因此必須提防中國可能引發第三次世界大戰。

吳釗燮表示，中國的專制主義和軍事擴張將嚴重衝擊各國的戰略部署。「假如奉行專制政治的中國占據台灣的話，我可以肯定將對全球各國的戰略部署造成非常嚴重衝擊。」

吳釗燮在專訪中提到，中國政府宣稱台灣是中國的一部分，試圖在可能的情況下以和平手段占據台灣，同時亦準備在必要時以武力占據台灣；中國又試圖尋找外部危機或衝突以轉移國內視線。他稱「台灣不幸地鄰近中國，遂成了中國政府拿來出氣的代罪羔羊。」

吳釗燮表示，中國在拿下香港後，很多人認為中國政府的下一步就是要染指台灣。他認為，假如中國武力犯台的話，「對全世界的民主陣營來說，將是一場悲劇」；對此，台灣肩負重大責任，要守護自己的主權也要守護民主的生活方式。

台灣外交部長接受澳媒專訪（截圖自@skynews）

吳釗燮強調，台灣希望保持和平及穩定的局面，同時需要加強軍力。他認為，台灣必須要「非常小心地」面對強鄰，試圖避免與中國敵對和挑釁中國，進而避免戰爭爆發，台灣亦持續試圖邀請中國以談判方式處理兩岸分歧。

吳釗燮提到，過去數年來，台灣已增加在軍事上的投資，讓台灣能夠自力防衛。 面對中國擴張，吳釗燮強調台灣「從來未曾被中華人民共和國統治過」，而且「並非中國的一部分」，他指出「這既是歷史事實，也是台灣海峽現狀」。他認為，維持現狀最為符合各方利益，因此有需要維護台灣不屬中華人民共和國統治的現狀。

吳釗燮表示，自己相信台灣絕大多數民眾都希望維持現狀，絕不接受中國提出的「一國兩制」模式，台灣民眾希望保留一個聽取民意的民主政府，而且絕不放棄現有的生活方式。

吳釗燮提到，在戰略安全層面，台灣位居第一島鏈中心位置，「如果中國奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響，美國、日本等國家因此已認知到台灣的關鍵戰略地位」。

針對主持人派恩提問，「北京過去70年為何未採取軍事行動統一台灣？」吳釗燮則回應指出中國於1950年代末至70年代間曾經數度在台灣外島發動軍事衝突，但遭台灣成功擊退，維持兩岸隔海分治的局面。

他提到，中國在這數十年間擴張軍備，台灣面對威脅遠比過去巨大。為維持台海的和平穩定，台灣採取謹慎的對中政策，願意與中國協商對話以解決雙方歧見；同時，台灣也持續強化自我防衛，與美國在內的許多理念相近國家進行戰略安全對話。

吳釗燮表示，近年台灣的國際夥伴持續增加，尤其與澳洲關係出現大幅進展，澳洲政府積極支持台灣國際參與，也已呈現在「美澳2+2會談」等聲明當中。吳釗燮建議，澳洲、美國、日本和其他抱持相似價值觀念的伙伴，需要商討如何讓台灣繼續生存的對策。

澳洲「天空新聞」報道則提到，今年6月七國集團（G7）峰會中提到「維護台海和平穩定至關重要」。

吳釗燮認為，台灣並非要求其他國家為了台灣上戰場，保衛台灣是自己的責任，而台灣亦決心自力防衛；台灣所希望的是抱持相似價值觀念的伙伴能夠向台灣提供更多支持。

據了解，該政論節目主持人Pyne曾任澳洲國防部長，曾於2019年來台擔任「凱達格蘭論壇」專題演講人並見過台灣總統蔡英文，台灣外交部稱其為「我國重要友人」。

吳釗燮：對台灣與洪都拉斯的邦交相當有信心大陸宣布與立陶宛外交關係降為代辦級　台外長吳釗燮：霸道蠻橫吳釗燮：一個中國不存在　台灣不會屈服台外長吳釗燮訪問歐洲　籲熱愛自由國家合作應對中國
台灣外交
澳洲
中澳關係