有「小航母」之稱　第二艘075現身解放軍東部戰區海軍基地

台海局勢緊張，解放軍的相關動態備受關注。有「小航母」之稱的解放軍075型兩棲攻擊艦，被指出現在東部戰區海軍基地，有望在未來部署在該戰區。



據《南華早報》12月6日報道，075型兩棲攻擊艦姊妹艦「海南」號4月已入列解放軍南部戰區。有台灣軍事專家認為，解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦對台灣防務的所謂「重大威脅」，或許比航母還大。

報道引述一位專家稱，解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦可望入列監視台海的東部戰區，賦予這前線部隊強大的打擊平台。

據報道，075型艦有「小航母」之稱，浙江省舟山市地方政府最近張貼在微博的照片顯示，它出現在東部戰區的海軍基地。報道又引述一位接近解放軍海軍的消息人士說，第二艘075型艦可望在服役後命名，而舷號將為「32」。由於解放軍東部戰區還沒有任何航母戰鬥平台，因此隨着075型艦入列，將大幅推升該戰區艦隊的戰力。

據介紹，075型艦可搭載約30架攻擊直升機，近1,000名海軍陸戰隊員，還有多艘兩棲氣墊船，主戰坦克和裝甲車。而解放軍東部戰區有3艘071型艦，以及其它較小的兩棲艦艇，075型艦加入後，將能推升該區的戰力。

台海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，解放軍第二艘075型艦是對台灣防務所謂「重大威脅」，或許比航母威脅還大。他指出，萬一台海出了狀況，075型艦將變成解放軍東南沿海空軍基地攻擊直升機的浮動後勤和支援平台。解放軍航母打擊群不在於針對台灣防禦，而在於實施「反介入」戰略，阻絕外國在南海和西太平洋進行軍事干預。