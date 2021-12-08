台北向布拉格贈送穿山甲　美媒：「動物外交」勢與大熊貓一較高下

美媒《華爾街日報》周一（6日）發布題為《台灣穿山甲當上「親善大使」，勢與大熊貓一較高下》的報道，報道提到，台灣的穿山甲正在「動物外交」舞台上，與中國的大熊貓「展開較量」。

報道提到，這是因為穿山甲也當上了「親善大使」，原本要接收大陸贈送大熊貓的捷克布拉格市，如今迎不來熊貓，但市長賀瑞普（Zdenek Hrib）替該市要到了來自台北的免費穿山甲。



報道稱，乍看上去，讓人沒甚麼擁抱慾望的穿山甲似乎是要落敗的。牠的身上披了一層扇形鱗片，其成分與人類腳指甲無異。新冠疫情之初，科學家曾懷疑是這種夜行動物將新冠病毒傳給了人類。儘管如此，依然有人喜愛穿山甲，包括布拉格市長賀瑞普。

報道回顧布拉格市原本計劃接收中國熊貓卻遭受波瀾，包括賀瑞普說，中國曾承諾就熊貓來訪一事進行磋商，但這一承諾從未兌現，中國政府更堅持讓他以市長身份簽署「一個中國」協議。2019年，布拉格解除了與北京的「友好城市」關係，隨後與台北締結為「友好城市」，北京則為此指責布拉格粗暴地干涉中國內政。

報道提到，去年8月，賀瑞普第二次以市長身份到訪台北，並與台灣總統蔡英文會面。當時他還去了台北動物園，希望敲定穿山甲的布拉格之行。

但報道也指出，台灣的「動物外交」若想取得勝利，前提條件是布拉格首先要能養活這些動物。自2006年以來，台北動物園僅向德國和日本借出過六隻這種瀕危動物。其中三隻都死了，有一隻因年老而死，還有兩隻難以適應當地的食物。在台北，飼養員會每天為穿山甲準備以粉虱、蜜蜂幼蟲、蘋果、蛋黃、酵母粉以及六種以上的其他原料煮製的食物，但受限於成本和需要餵食活體昆蟲等因素，這樣的食譜在布拉格不太現實。

報道同時也提到，熊貓同樣不好養，例如很難讓牠們交配，以及中國收取的每年高達100萬美元的熊貓保育費等。而台灣不會對穿山甲收取任何費用。

賀瑞普的友人、台北市長柯文哲表示，台北的穿山甲向布拉格傳遞出了友善信號，而且這種友善不附加任何條件。他說，維繫友誼比動用權力更管用。

台灣動物學家為這次海外出訪挑選了兩隻最健壯的穿山甲：「潤喉糖」和「果寶」。布拉格市長已提議，讓布拉格民眾通過投票形式選出它們的捷克語名字。