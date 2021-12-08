有圖慎入｜新北水溝驚現無頭無四肢「人彘浮屍」　路人以為是模型

台灣新北市永和區驚傳分屍命案，有民眾今天（8日）早上10點多在保平路292巷散步時，發現一具屍體漂浮在排水溝、被水底岩石卡住，民眾起初還不確定是否是屍體，以為是模型，直到近距離觀察，才發現是遭分屍的軀幹，慌張大叫報警。警方獲報趕抵，打撈上岸發現他沒有頭手腳，僅有軀幹，還穿著一條內褲；警方目前定調是他殺、分屍命案，全力偵辦中。
據了解，該屍體被發現時，頸部以上頭顱全無、左右手臂切口明顯，而下半身左右大腿以下全被切除，僅留有上半身軀幹。當時他背部朝上、無穿上衣漂浮在水溝，下半身徒留男性藍色網格四角褲，疑似曝曬許久，背部有大面積曬傷痕跡。
如遭呂后「人彘」極刑 民眾看到以為是模型（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼
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案發地是新北市永和區瓦磘溝，根據附近民眾表示，早在今天清晨5點多就有人發現該屍體，但因為他無明顯四肢，岸上目視時並不認為是屍體，還以為只是模型等物品，直到今天早上10點多，民眾議論紛紛時，恰巧有工人在附近工作，他們請工人下岸查看，近距離觀察後才發現是屍體、且有明顯屍臭味。
警方判斷，死者年紀大概20、30歲，頭部及四肢的切面平整，約已死亡兩日，經半小時打撈後目前已送至板橋殯儀館，將解剖以釐清身分；目前警、消大動作偵辦，除了沿線調閱監視器，消防局特搜隊也在沿岸、溪流上流搜查有無相關遺失遺體，而新北市刑大科偵隊、中和警分局偵查隊也派員協助永和警方偵辦。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】