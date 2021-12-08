新北槍擊案逃犯「空橋模式」從大陸返台　刑事局幹員左右戒護

台灣新北市上月22日發生槍擊案，一名何姓男子遭行刑式槍殺，身中4槍後送院不治。兇手黃泳群案發後搭機潛逃至廈門，後因防疫隔離政策入住旅館。

大陸國台辦昨日（7日）回應稱，因考量防疫將採取「空橋模式」。

台灣傳媒報道，台灣刑事局原料今天（8日）下午2時40分將黃泳群押返松山機場，但班機數度延誤，預計晚上6時33分抵台。



報道指，刑事局兩岸科幹員飛往廈門，由廈門公安局在廈門高崎國際機場交付黃泳群，刑事局幹員將他上銬，搭乘立榮航空B7-512班機回台。台媒曝光的圖片顯示，黃泳群坐在機艙內低頭，上沒有太多表情，兩邊都有刑事局幹員戒護。

據此前報道，黃泳群在案發當天埋伏在何男家門口，待後者送小孩上課返家時，下車朝何男頭、頸部連開4槍，其中有1發子彈卡在頭顱，另外2發子彈貫穿頸部，送院搶救後不治。

黃泳群犯案後駕車逃逸，將車輛棄置停車場後變裝，再乘搭的士前往台北市龍山寺捷運站，於站內再變裝，出捷運後又搭的士前往桃園機場，並將兇槍棄置於航廈聯外道路旁水溝，後搭乘廈門航空MF-888前往福建廈門。

台灣刑事局兩岸科經商請大陸公安部協緝遣返後，廈門市公安機關展開調查，但一直無正面回應。

昨日，大陸國台辦發言人馬曉光表示，經訊問，黃泳群對槍殺何男一事供認不諱，廈門市公安機關決定遣返黃泳群回台。據了解，因應防疫規定，雙方將採用「空橋模式」，即以原機遣返方式，直接派員搭機前往廈門，在機口接人不入境方式押返。