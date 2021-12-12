尼加拉瓜棄台投中　台灣「沒有發言權」未來關注點有三

台灣在過去幾年，一直提防「被斷交」的國家始終是洪都拉斯，如今倒是尼加拉瓜先與台灣斷交，就台灣輿論第一時間的反應觀之，實在意外，然就納入美中在國際博奕大局，以及美國大興民主土木工程的此刻，尼加拉瓜與台灣斷交、轉與中國復交，則不當視為一場意外。



先來看看台灣最在乎的美國反應。對於尼加拉瓜奧爾特加（Daniel Ortega）政府宣佈與台灣斷交，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）先是於12月10日發布聲明痛批尼加拉瓜總統奧蒂嘉獨裁，同時也向全球民主國家喊話，鼓勵所有重視民主法治的國家與台灣來往。

同時，普萊斯也直接點名尼加拉瓜11月7日的總統大選是一場「假選舉」（sham election），稱奧爾特加政權沒有合法性，「藉由虛假選舉上台，相關行動未獲得人民授權」。美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）亦發言聲援台灣，抨擊「中國像癌症一般在拉美擴散，危害整個西半球」，並指奧爾特加是邪惡政權，呼籲美國要堅定支持台灣。

▼尼加拉瓜與台灣斷交，民進黨高官的「憤怒」與「無懼」：

來自美方的聲援，在台尼斷交後，迅速為台灣媒體所熱衷報道，大有同仇敵愾之餘，突出美國無改對台灣的支持。儘管台灣在失去尼加拉瓜邦交後，目前邦交國只剩14國，「破10」的壓力不能說沒有，但綜觀台灣過去幾年早已抱定對美「一面倒」的外交政策，丟失一個尼加拉瓜邦交的「帳」，是台灣激烈選邊的苦勞下場，但也並非台灣能獨自揹負。

質言之，不論台灣還存有多少邦交國，實際上都已不再是台灣如何量力而為的結果，而是取決於那些與台灣存有邦交的國家，如何評斷自己與美國、與中國之間的關係：從與台灣維持邦交到決定斷交、與中國建交，這已然不是相關國家在傳統一個中國原則下，外交認定兩岸哪一方才是中國唯一合法政府代表的問題，而是這些國家基於各自國家利益，決定要與美國靠攏一點，或是要與中國親近一些的問題。與台灣斷交，只是相關國家在選擇遠離美國、親近中國的直接結果，尼加拉瓜的外交轉向不過是充分表現箇中邏輯的運作。

中國外交部部長助理華春瑩在社交媒體推特上發文，配上中尼兩國國旗。（Twitter@Hua Chunying華春瑩）

回顧尼加拉瓜在11月舉行的總統大選存在相當舞弊爭議，由美國和拉丁美洲的國家組成的區域性國際組織「美洲國家組織」（Organization of American States，OAS）隨後以25：1表決認為尼加拉瓜大選缺乏民主正當性（唯一的反對票是尼加拉瓜自己投的），尼加拉瓜因而憤愾退出美洲國家組織，正式與美國決裂。美國總統拜登（Joe Biden）也禁止總統奧爾特加、其妻子副總統穆麗優（Rosario Murillo）以及數名部長高官進入美國。立場親中的奧爾特加向來對台灣「不夠友善」，北京在美國大張旗鼓舉辦民主風會的時刻，趁機挖台灣邦交牆腳，中尼兩國復交自然一拍即合。

相對於同樣在月前舉辦總統大選的洪都拉斯，其總統當選人（Xiomara Castro）在選前高調宣告當選後將與北京建交，幾度讓台北惴惴不安；但在勝選後，準副總統納斯拉勒（Salvador Nasralla）卻改口稱，「我們的貿易盟友、緊密盟友、歷史盟友是美國，我們不希望與美國對抗，美國是我們主要的貿易盟友」，「只要與美國的關係良好，洪都拉斯就不需要與中國創建外交關係，仍會繼續與台灣維持關係」。

不同於立陶宛、捷克等歐洲國家近月擅打「台灣牌」是為了刺激中國、討好美國，洪都拉斯準副總統的說法，以及尼加拉瓜的外交轉向，也是打「台灣牌」的另一種方式，只是這些被視為美國後院的中美洲國家，打「台灣牌」要價的對象指向美國，大有吃定一旦美國政府不遂其意，便要脅要與中國發展進一步交往的外交關係。

結果是美國雖可以阻止洪都拉斯與台灣斷交，但是對已經表現決裂態勢的尼加拉瓜無能為力。中國在拉美影響力日增，顯然已深入美國後院，得在不少國家與美國表現抗衡。

就此事態發展，明顯居於守勢的台灣接下來必要關注的重點有三。首先是尼加拉瓜與台灣斷交，不應只是視為兩岸之間零和的外交戰，背後更明確表達的，是美中在新冷戰架構下，雙方搶奪國際影響力的結果。華府好大喜功舉辦虛無至上、意識形態壁壘分明的民主峰會，北京則試圖在實質層面去爭取那些對西方陣營失望，尤其是對美國存有相當不滿的盟友，尼加拉瓜只會是其一，未來勢必還有後續。

其次，前美國總統特朗普（Donald Trump）2020年3月簽署《2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議法》（2019Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱《台北法》），令美國政府有責任協助台灣鞏固外交，同時反制中國奪取台灣邦交國。尼加拉瓜做為《台北法》簽署生效後首個「適用對象」，美國將如何祭出「懲罰」，改變與尼加拉瓜的現有關係「以儆效尤」，將是《台北法》生效後的第一個實例。成與不成、「懲罰」力度多重、能不能見效等，都攸關《台北法》到底存不存在實際嚇阻意義，或者只是一部花瓶護台法案。

最後，台北應該要捫心自問的，是台灣在美中競爭態勢中短期內不見休止、兩岸關係民進黨政府自己也缺乏意願緩和的這段期間，台灣的外交關係究竟要以怎樣的意義與形式存在？就在尼加拉瓜轉向承認北京之後，《法新社》引述美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的台灣專家莊宛樺（Jessica Drun）說法，「雖然台灣再次丟失邦交國，但台北也許仍會顯得從容不迫」，「台灣的非正式外交關係比正式邦交更為關鍵」。與此同時，《路透社》也引述一位台北外交消息人士稱，由於華府對奧蒂嘉政權施加制裁，難以對奧爾特加操作政治槓桿，奧爾特加自然會轉向北京尋求財政援助。「因此尼加拉瓜與台北斷交並不讓人意外」。

台灣官方自然不會做上述表示，但「非正式外交關係比正式邦交更為關鍵」、「搞好與美日歐等大國關係對台灣來說更重要」的類似說法，確實在台灣近年的主流輿論論述中得到一定支持，台灣近年在「得到歐洲」的想像，與「失去邦交國」的痛心之間，還需要花多少時間才能夠明瞭，立陶宛、捷克等歐洲國家再怎麼友台，終究在於口惠，距離外交上承認台北還有相當遠的路程要走。

但回望僅存邦交關係的14國，面對兩岸實力差距與美中霸權消長，相關國家的反應可就不是口惠的問題，而是直接採取「實至」的與台斷交、承認北京的作為，虛實往來之間的成本，與其過度期待美國說法，「鼓勵所有重視民主體制、資訊透明、法治、為他們的人民促進經濟繁榮的國家，擴大與台灣的往來」，台灣外交關係的維續終究都是要自己負擔。