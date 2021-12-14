台東銷往香港釋迦貼「中國台灣」標籤　前立委：很刺眼，很無奈

大陸海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，先後於今年3月及9月暫停台灣菠蘿、釋迦、蓮霧輸入。近日，一批由台灣台東銷往香港的釋迦外包裝上，印有「Product of Taiwan,China」（中國台灣產品）的字樣，對此，台灣前立委賴坤成表示，「很刺眼，很無奈」。



由台東銷往香港的鳳梨釋迦外包裝上，印有「中國台灣產品」字樣。（Facebook@賴坤成）

據「三立新聞網」報道，台東鳳梨釋迦11月進入盛產期，當地農政部門協助尋找外銷渠道。在一批銷往香港的鳳梨釋迦包裝上，印有「中國台灣」字樣，報道認為，「為了要賣去香港，只能標示中國2個字。」

有當地果農為此表示，「因為東西畢竟要賣人家，要這樣寫才願意收，這個我們也沒辦法。」；台灣前立委賴坤成亦稱，「這個我們只好視而不見，當作沒這件事，要做生意沒辦法，其他國家我們就不會這麼委屈」。

由台東銷往香港的鳳梨釋迦外包裝上，印有「中國台灣產品」字樣。（三立新聞網）

賴坤成還在Facebook發文表示，這批鳳梨釋迦被大陸禁止輸入，而針對1.5萬噸鳳梨釋迦，台灣農委會提出出口5000噸、內銷5000噸、加工冷凍3000噸的目標。為協助產銷，當局還對海外銷售實施獎勵，銷往不同地區均有相應補助。

賴坤成還認為，銷往香港的鳳梨釋迦1斤45元新台幣（約12.6港元）的價格過低，「即便政府有補助，恐怕仍是賠本生意，有必要花大筆錢補助貿易商低價收購再到香港低價出售嗎？」