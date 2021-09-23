釋迦蓮霧被禁　台灣揚言向WTO提告　人民日報：惡人先告狀

大陸海關宣布暫停台灣（番荔枝）、蓮霧輸陸，蔡英文政府揚言向世貿組織（WTO）提告。對此，大陸官媒《人民日報》痛批，民進黨當局不知恥地將大陸讓利視作理所應當，面對大陸正常的貿易做法，還要惡人先告狀。



蔡英文坦言台灣承受巨大政治壓力。（民進黨）

面對大陸又一輪水果禁令，蔡英文在Facebook「嚴正譴責」大陸「違反國際貿易規範」，表示將「幫台灣農民討回公道」。台外長吳釗燮批大陸「把貿易當武器」、台農委會主委陳吉仲則揚言「向WTO提出控訴」。

對此，《人民日報》海外版刊登評論指出，「逢中必反」是民進黨當局的慣用套路。這次台灣水果又被檢出蟲害，由於涉及大陸，民進黨當局第一時間跳將出來，又是不分青紅皂白地大潑髒水。蓄意將技術性問題泛政治化，高調炒作「大陸打壓」、妄想借機抹黑大陸。

評論稱，耐人尋味的是，當台灣水果在其他地區被曝出質量問題乃至被禁止輸入時，民進黨當局就完全是另一副面孔。台灣此前銷往新西蘭、日本、新加坡的水果被發現有病蟲害、品質不佳，民進黨當局表示會調查原因，提出改善措施，並尊重進口國處理，也沒叫囂對方「政治打壓」。

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9月20日，油麻地果欄有果檔職員估計內地禁進口釋迦，將迎來新一輪搶購和劈價潮。（張浩維攝）

評論指出，台灣生鮮水果銷陸前三名為菠蘿、釋迦、蓮霧，輸入大陸比例均超九成。有台媒估計，3種水果先後被暫停輸入大陸，外銷損失高達30多億新台幣。而這些水果此前得以大規模銷往大陸，除了地利之外，更關鍵的是大陸惠台讓利。民進黨當局對此絕口不提，他們更不會提及，台灣對大陸800多項農產品管制進口，早已違反WTO平等互惠精神。

評論批評，民進黨當局一面操弄「仇中」情緒，一面恬不知恥地將大陸讓利視作理所應當，面對大陸正常的貿易做法，還要惡人先告狀，在國際上丟人現眼。誰在玩弄「雙標」，誰在破壞規則，誰在損害民眾福祉，相信世人自有公斷。

瑞台商會會長兼瑞士國會議員的葛拉納表示，正在規劃從台灣進口蓮霧至瑞士。（台灣駐瑞士代表處提供）

據悉，先前的菠蘿事件，台政府也準備透過WTO爭端解決機制，但最後並未實行。原因不外是爭端解決機制雖規定成員先行諮商，但大陸一樣會置之不理，且爭端解決機制過程冗長，無法有效解決問題；另外，台灣目前還禁止菠蘿、釋迦及蓮霧等多項大陸農產品輸台，反而有可能成為大陸挑戰台灣的議題。