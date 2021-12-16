台F-16飛行員殉職法院判賠466萬　軍方稱「個人因素所致」拒賠

台北地方法院周四（16日）公布空軍飛行員在2018年「萬安演習」期間殉職一案的賠償方案，判處空軍賠償飛行員父母共466萬元（新台幣．下同．約合131萬港元），但空軍司令部認為撞機是飛行員「個人因素所致」，拒絕賠償，稱將上訴。



台北地方法院認定軍方以機密為由拒絕提供事故調查等資料，卻又不能舉證自身無過失或翫忽職守，判台灣空軍司令部賠償吳彥霆父母共466萬元，可上訴。由於案涉軍事機密，法院不公開完整判決書，法院僅公布了法官認定舉證責任倒置、計算賠償金額等不涉及機密的判決摘要。

判決書中可以看到，審理過程中，台灣空軍司令部先是將撞山原因推給了民航局，認為是民航局人員劃定的空域管制座標出錯了，導致民航機和軍機空域重疊，更違反軍機優先使用空域的原則，影響了指揮人員通知戰機爬升。

台灣空軍司令部發布影片悼念吳彥霆少校。（空軍司令部提供）

其隨後指出，吳彥霆接獲通知可以爬升後，有20秒時間可以越過大山，這個時間很充裕，因此，可以看出，事故發生是其「個人因素」所致，當局沒有責任賠償；即便有賠償責任，吳彥霆的父母兩人已經領了1000萬元（約合281萬港元）的保險金以及軍人保險金91萬元（約合26萬元），能夠生活得很好，這應該可以抵扣。

在法院公布賠償金額後，台灣空軍司令部表示拒絕賠償，會再提上訴。

2018年6月4日，台灣空軍少校吳彥霆駕駛F-16戰機參與「萬安41號」演習，其從花蓮起飛擔任假想敵，按計劃對基隆港實施模擬攻擊後返航，下午13時43分左右在雷達光點上消失，於基隆附近空域失聯，軍方隨即發動搜救。

不久，登山客發現吳彥霆所駕戰機在新北市五分山撞毀，軍方尋獲其少校肩章、軍服碎片，隔天將現場屍塊送驗，確認其殉職，年僅31歲，吳彥霖留下了妻子與年幼的孩子。

事故發生後，吳彥霆的父母將空軍告上法庭。其主張，事發當日，兒子按照原計劃返航，不料，台灣空軍司令部指揮人員臨時改變返航航向，加上其原本就是低空臨近目標，受到雲層影響眼睛看不見前方，兩度請求爬升未果，等到指揮人員允許爬升時，已經來不及，釀成重大事故。

家屬認為，台灣空軍戰術管制聯隊指揮人員有疏失，包括任務前沒有查看實施計劃、任務機兩度呼叫請求爬高卻未獲準，也沒有置頂檢查地障標準作業的流程等。

此外，兩人指出，事故導致戰機殘骸散布數百米，兒子的屍骨也都炸燬了，他們僅收回12塊碎塊，難以拼湊大體，作為父母，身心嚴重受創，要求當局賠償殯葬費、撫養費、精神撫慰金等共2200萬元（約合617萬港元）。

2020年年初，台灣監察院彈劾了5名涉案指揮人員，認為其在任務前太大意，對地障認知錯誤，對「全程不得低於絕對高度2000呎」的安全規定毫不知情，事發前，吳彥霆曾兩度請求爬高仍未獲准，最終導致撞山。