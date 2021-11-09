台灣國防報告書首提大陸「灰色地帶」威脅　以達「不戰奪台」目標

台灣國防部在周二（9日）發表2021年度國防報告書，當中提及大陸對台灣實施「灰色地帶」的威脅，最終達成「不戰奪台」的目標。



中央社報道，國防報告書每兩年出版一次，有別於上次，2021年度版本在「安全威脅」一章中，新增名為「中共『灰色地帶』威脅」一節，當中分列出「對台侵擾手段」、「網絡戰威脅」、「認知戰危害」三大項目。

國防報告書列出大陸近期對台灣軍事活動的情況。（台灣國防部網站）

國防報告書指出，近年大陸頻繁對台灣操作灰色地帶威脅之態樣多元，可分為軍事與非軍事手段，前者如解放軍機頻繁侵入西南空域、東沙島周邊針對性演練；後者則包括快艇衝撞台灣海巡、抽砂船違法於台灣周邊海域作業等。這類手段往往具非戰非和的模糊性，且未達戰爭門檻，以切香腸戰術漸進式的升高威脅，運用政軍實力形塑有利態勢，不僅消耗台灣戰力，也動搖民心士氣，企圖改變或挑戰兩岸既有現狀，達成其「不戰奪台」的目標。

在對台侵擾手段方面，國防報告書稱大陸對台侵擾策略與手段愈趨多元，同時以各種軍事侵擾行動試探預警能力與應處作為，持續軍事威懾與施壓，包括侵入防空識別區、加大台灣周邊海域演訓力度、強化軍事威懾作為等。網絡戰威脅方面，國防報告書指大陸近積極提升網路作戰能力，平時以情蒐及竊取資料為主，掌握關鍵節點，建立攻擊清單，以利後續作戰階段執行精準打擊之網路攻擊任務；戰時針對國家關鍵基礎建設及指管系統破壞攻擊，造成社會動盪及秩序混亂，破壞國家軍（警）備治安及政府運作能力。

至於認知戰危害方面，國防報告書指大陸認知戰目的在政治上，壓縮台灣國際活動空間，迫使接受其政治要求；在經濟上，運用經貿優勢，企圖拉攏台灣企業及民眾；在軍事上，藉武力展示及增加台海周邊海空侵擾頻次，透過媒體、網路社群渲染，擴大軍事威懾；在心理上，造成國人心理紛擾、混亂，削弱我軍民抗敵意志、防衛決心，奪取輿論主導權。

手段上，國防報告書指大陸近年不斷將傳統媒體與新興媒體加快融合，以提升媒體認知戰支配能力。現階段大陸認知戰著重以網路社群媒體為平台，散布及操作具有大量迅速產生、多元管道傳播、逼真細膩包裝、真偽夾雜混淆等假訊息特點。國防報告書指引述遠景基金會季刊指出，大陸認知戰手段主要透過「外宣模式」（如大陸官方媒體）、「粉紅模式」（如五毛、水軍）、「農場模式」 （如新聞內容農場轉貼分享）及「協力模式」（如統戰模式下的協力關係）等4種進攻模式，對台灣實施認知作戰。