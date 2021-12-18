台灣就「反萊豬」等四項議題公投全遭否決　蔡英文：公民意志展現

台灣社會周六（18日）就「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」四項議題進行公投，全部不同意票超過同意票，均被否決。



「反萊豬」等四項議題的公投全數遭否決。（中央社）

民進黨對於四項公投均持不同意立場，民進黨黨主席、台灣總統蔡英文事後發表談話，她稱每項公投的結果都有傳達明確訊息，分別是台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；人民支持能源轉型，期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；人民重視經濟環保雙贏；人民期待公共政策資訊透明被理性討論。

蔡英文並稱，謝謝參與公投的台灣人，今次是公民意志展現，強調公投沒有誰輸誰贏的問題，只有台灣未來怎麼走的問題。

至於對四項公投均持同意立場的國民黨，黨主席朱立倫表示，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，也會承擔承認。朱立倫更稱，公投結果相當遺憾，是對台灣民主的大傷害，因為「公投已死」。另一方面，「反萊豬」公投領銜人國民黨副秘書長林為洲，已在同意票大幅落後時，宣布因大勢已定，即刻起辭職，以示負責。

朱立倫稱公投結果是對台灣民主的大傷害。（中央社）

據中選會公布結果，「重啟核四」同意票380萬4755張、不同意票426萬2451張；「反萊豬」同意票393萬6554張、不同意票413萬1203張；「公投綁大選」同意票395萬1882張、不同意票412萬38張；「三接遷離」同意票390萬1171張、不同意票416萬3464張。上述四項公投的同意票都未達投票權人總額1/4以上、495萬6367張的門檻，且不同意票都多於同意票，因此遭否決。