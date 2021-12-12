國民黨參加「秋鬥」遊行號稱6萬人到場　籲選民支持四大公投案

台灣「秋鬥」遊行今（12日）在台北凱德格蘭大道登場。與此同時，國民黨動員各地支持者參與造勢，主席朱立倫、前總統馬英九和多位藍營縣市長都參與，呼籲選民支持四大公投案，並於活動後與秋鬥遊行會師，主辦單位估計約萬人上街。

朱立倫晚間在Facebook發文表示，今天的遊行圓滿順利，又稱有超過6萬人到場，「這是屬於全台灣人民的聲音展現」。



台灣「四大公投」將於18日舉行，進入倒數6天，趁着投票前夕黃金周，參與秋鬥遊行的32個團體今天下午在凱達格蘭大道舉辦遊行；而11月13日從屏東一路北上的行腳隊伍，也於下午會師凱道，遊行隊伍共分為鬥陣、公民及政黨大隊。

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儘管今天台北市天氣不佳，國民黨仍動員各地的支持者在自由廣場舉辦「我同意！YES大遊行！」公投大型造勢，包含黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席洪秀柱、江啟臣及中廣董事長趙少康，以及執政14縣市半數首長都來到現場進行宣講。朱立倫致詞時呼籲，選民4張公投票都要投下同意，並重申「四個都同意，台灣更美麗」。

朱立倫晚間在Facebook發文中表示，這次的公投絕對不是政黨對決、無關顏色，而是關乎台灣人的民主與健康，關乎環境能否永續，民生、企業用電是否可以穩定。他呼籲所有人一定要站出來投下「四個同意」。

同日，行政院副院長沈榮津到彰化縣出席「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，曾任經濟部長的沈榮津強調，如果「反萊豬」公投過關，屆時台灣貨物萬一無法出口美國，就會讓子孫沒有工作。他又指，台灣承擔不起核災的後果，呼籲選民對公投案投下「不同意」票。

台灣「四大公投」小知識：

此次公投為台灣第四次舉行全民公投案，分為四案（17至19案），包括「重啟核四發電廠」、「禁萊豬進口」、「公投綁大選」及「中油第三天然氣接收站遷離大潭藻礁」。國民黨對四案皆表態支持，民進黨則反對各案。截至12月12日，台灣各傳媒的民調顯示，除「核四」案民調結果較為搖擺以外，其他三案都是同意者居多。

台灣上一次全民公投是與2018年「九合一大選」同時舉行，共有多達10案之多，其中7案通過，而「東奧正名」、「民法同婚」、「國中小性平教育入法」三案則未過。