李靚蕾披露王力宏性愛驚人細節「從不避孕」懷孕後反被要求墮胎

【王力宏離婚】王力宏爸爸深夜跨海寫親筆信為兒子喊冤，直指李靚蕾以懷孕要脅結婚，王力宏7年的婚姻深陷痛苦深淵，再次激怒李靚蕾以千字文反擊，認為王力宏竟然推爸爸上火線公然說謊，還把爸爸當擋箭牌與棋子，讓她憤而下最後通牒要王力宏於今天下午3點前公開道歉，否則將採取法律行動！



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李靚蕾的7點反擊中，否認自己曾拿懷孕逼婚，甚至還把床上私密細節揭露，如「內射」等字眼都浮出紙面，「他多次提出以結婚為前提交往，當時我們在熱戀，他多次提及很著急的要結婚想要孩子，因為他年紀越來越大了，希望能趕快有孩子」，所以兩人長期交往都採內射不避孕，懷孕自是理所當然。

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李更認為當時一個正常的37歲男人，如果不想讓女方懷孕，絕對會做好避孕措施，但她的懷孕卻換來被王家人要求墮胎，因為她不願「謀殺小孩」，才會以結婚或自行撫養反問王力宏，最終是王力宏選擇與她一起回台共組家庭。最令她不解的是，如果她要要挾王結婚，怎還會有後來的第2胎甚至第3胎呢？

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