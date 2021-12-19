王力宏離婚有高人教路？李靚蕾早被迫簽婚前協議　專家揭財產分配

【王力宏離婚】台灣藝人王力宏前妻李靚蕾在IG發長文，披露王多年來的各種惡行，包括被逼簽「不對等」的婚前協議，即使婚姻關係存續中，房產跟車子也被移轉的很乾淨，暗指王對夫妻財產分配機關算盡；台灣民事法律師沈明欣指出，若李所述為真，代表王背後有高人指點，但李在婚姻中若對家庭有所貢獻，也不會什麼都拿不到，只是可能分配不如預期。



台灣民法對夫妻財產制有三種規定，分別是法定財產制、共同財產制與分別財產制，每對夫妻都能自由約定採取何種制度。台灣律師沈明欣指出，由於共同財產制與分別財產制要到法院登記，依台灣民情，夫妻結婚時往往不會「劃清界線」，實務上採台灣法定財產制居多，郭台銘與妻子曾馨瑩則登記分別財產制。

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沈明欣說，夫妻如果沒有特別以契約訂立其他夫妻財產制，會直接以台灣「法定財產制」作為夫妻財產制。台灣法定財產制關係消滅時，就進入「剩餘財產差額請求分配」，但只有婚後財產才列入計算，婚前財產仍是個人所有，不列入分配，財產少的一方可向多的一方請求。

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沈明欣說，依李靚蕾寫信文義來看，婚前協議在西方頗為盛行，離婚時財產不得列入分配，但在台灣不普遍，也有少數人採此約定，原則上基於契約自由原則都有效，但若違反公序良俗則例外無效。實務上曾有夫妻約定，老公婚後將所賺的錢全交給老婆，不夠須補足，台灣法院認為是武則天條款，違善良風俗。

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沈明欣提醒，李靚蕾並非無計可施，台灣民法一○三○條之三規定，夫或妻為減少他方對於剩餘財產分配，而於台灣法定財產制關係消滅前五年內處分其婚後財產者，應將該財產追加計算，視為現存之婚後財產。李靚蕾若能證明王力宏離婚前有「脫產」行為，可就此請求分配。

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