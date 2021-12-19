指中國以假訊息介入公投　吳釗燮：但台灣人民展現了韌性

台灣四項全民公投昨天（18日）落幕，「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」各案皆因不同意票數大於同意而宣告未過。

台灣外交部長吳釗燮今天（19日）指，中國「試著透過假訊息和影響力操作介入台灣的公民投票」，但台灣人民展現了韌性。



吳釗燮在外交部的Twitter上表示，雖然中國試著透過假訊息和影響力操作介入台灣的公民投票，但是台灣人民投了票，也展現了韌性。

吳釗燮說，這是他一向說的，民主終將獲勝，「中國應該試試自己的選舉，而不是老想搞別人的」。

Despite #China's attempts to interfere in #Taiwan's referendums via disinformation & influence operations, the people voted & showed resilience. This is what I've been saying: Democracy will prevail! The #PRC should try its own elections rather than fooling around with others. JW https://t.co/xcQV3LvNAO — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) December 19, 2021

據早前報道，民進黨對於四項公投均持不同意立場，黨主席兼總統蔡英文在昨天公投後發表談話，稱每項公投的結果都有傳達明確訊息，分別是台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；人民支持能源轉型，期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；人民重視經濟環保雙贏；人民期待公共政策資訊透明被理性討論。

蔡英文並稱，謝謝參與公投的台灣人，今次是公民意志展現，強調公投沒有誰輸誰贏的問題，只有台灣未來怎麼走的問題。