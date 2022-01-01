去年香港人移民台灣創新高　移民公司：已宣誓公務員申請很難獲批

台灣移民署最新統計數字顯示，2021年香港人移民台灣人數創新高，不論是獲居留許可或獲定居許可的人數，雙雙都打破歷史紀錄。

不過，有移民公司負責人受訪時指出，近期由於政治問題，台灣政府對於香港公務員的移民申請審查嚴格，尤其服務於已簽署宣誓效忠的政府部門。



根據最新數字，台灣今年1月至11月獲居留許可的香港人有9772人，比去年同期9501人增加271人。獲定居許可的香港人亦有1572人，比去年1397人增加175人。

2021年香港人移民台灣人數創新高，不論是獲居留許可或獲定居許可的人數，雙雙都打破歷史紀錄。（視覺中國）

對於港人移民台灣的情況，陸委會副主委邱垂正日前曾經表示，因應香港變局，政府相關部門也會持續就現有的相關規範及法規進行盤點，希望能夠在兼顧國家安全考量下，透過制度的機制與力量，給予香港人最實際的支持與協助。

另據《自由亞洲電台》報道，移民公司負責人張湘玲受訪指出，港人移民台灣人數創新方，一方面是過去幾年香港人申請移民台灣人數不斷上升，另一方面是近期台灣政府對在大陸出生香港人的申請審查開始放鬆等因素，「回歸之前來香港會容易一些。」

但張湘玲亦提到，任職於香港政府部門的香港人要移民台灣，現時他們的申請很難獲批，「「無論你認為一個不是很高職位，總之是現任的，你的部門已經簽了宣誓的，就算你是隨行配偶，這一刻都不會放你進來居留。」