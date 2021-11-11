因工程擾民陳情奔走　台東港人夫妻控遭官員恐嚇「滾回去香港」

台灣傳媒報道，從香港移居台東4年多的一對胡姓夫妻，日前赴台東地檢署按鈴申告，稱遭台東縣府建設處長許瑞貴怒斥「滾回去香港」，對此檢方將依恐嚇罪進行偵辦。



胡姓夫妻按鈴申告稱遭官員恐嚇。（中央社）

據報道，台東縣府正在太平溪右岸3號堤防進行水防道路工程，因位置緊鄰社區，施工造成的空氣、噪音污染引起不少民怨。胡姓夫妻聯同該社區的居民多次陳情奔走，質疑工程設計不當且公聽會有瑕疵。

事發在上月21日，許瑞貴在社區內視察，期間與胡姓夫妻接觸。報道稱，胡姓夫妻上前溝通，許瑞貴表明若居民執意封路，就必須都有共識，但認為胡姓夫妻交付縣府的陳情書，只是「個人意見」，不能代表所有人的共識。胡姓夫妻聞言後表態稱「我們平民百姓可不可以提告政府」，卻遭許瑞貴當場怒斥「你去告啊！你們香港人滾回去香港，罵你們的政府，去罵共產黨，在台東寫甚麼陳情書！這裡是台灣不是香港」。

涉事水防道路工程因位置緊鄰社區，施工造成的空氣、噪音污染引起不少民怨。（聯合新聞網）

胡姓夫妻事後向台東地檢署按鈴申告，指許瑞貴身為公務人員行使職權，行為言論卻是漠視法令，侵害平等人權，並讓他感受到香港人在台灣被間接歧視。但許瑞貴接受台媒訪問時就辯解，當時是胡姓夫妻先向他挑釁，加上對方在對話中一直將「香港」掛在嘴邊，將兩地制度相比較，才會一時衝口而出，但強調並沒有說過「滾回去香港」。