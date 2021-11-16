港人移民台灣今年料再創新高　去年購屋近2萬坪居冠偏好這兩處

台灣傳媒報道，香港人移民台灣人數從2016年突破1000人後，已經連續5年人數超過1000人，2021年更有機會再創新高。

報道並稱，香港移民在台灣購屋置產日漸普及，偏好則是與生活作息及香港經驗有關，例如靠近機場的區域或海邊等。



據報道，2021年前9月的香港人來台灣人數已多達8052人，其中僅是定居許可人數就已有1298人，他們是具備在台灣取得身份證的資格。報道引述信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，香港人定居人數從2016首度達1000人，去年突破1500人，今年前三季已經接近1300人，有機會再創新高。

報道提到，香港人移民台灣，主要著眼於兩地文化相近，語言能夠溝通，同時台灣的醫療資源完善，房價與物價也比香港便宜許多。居住是香港移民的是一大重點，政府統計顯示，香港人購屋去年就買了1.84萬坪，位居所有外國人之冠，更是日本人在台灣購屋面積的10倍之多。

至於香港人的購屋偏好，報道就稱與生活作息及香港經驗有關，例如喜歡在靠近機場的區域購屋，包括桃園、林口等區段，也喜歡靠近海邊，因此會選擇淡海新市鎮這類的區段。有趣的是，他們通常不會購買空間太大的房屋，但事實上一般標準宅對比香港的居住環境就已有明顯改善。

曾敬德表示，香港移民在台灣購屋雖然已成為一種社會現象，但數量還未大到會影響市場供需，因此對於整體市場並未出現明顯影響，但少數特定有香港人購屋的區段，的確對於房市還是會有部分帶動效果。

不過報道同時指出，香港移民也有許多需要適應的地方，包括台灣許多餐廳經營時段不像香港那麼久，台灣地理位置對於香港人也相當陌生，需要重新適應都會區空間距離。香港移民初來乍到，會相當依賴大眾運輸工具，捷運、公車、台鐵都是他們偏好的交通工具。此外，曾敬德亦稱，台灣雖然對於香港人而言物價相對較低，但台灣的薪資水平也低於香港許多，因此除了退休族群以外，一般的上班階級也不見得能接受台灣的薪資水準而搬遷來台。