華郵指中國建程式分析FB等平台用戶政治傾向　掌握「反中人際網」

美媒《華盛頓郵報》於1月1日刊登報道，指中國正把對國內網絡的監控手段轉為對外，深入搜集Facebook、Twitter等西方社交網的資料，包括用戶的政治傾向，並將之用於掌握「反中國人士的地下網絡」。



該報稱，中國過去10年開發出「輿情分析軟件」，大範圍監控國內網民和傳媒的政治敏感言論，而據翻查300多份中國政府從2020年起對外招標的文件、合同和公司檔案，可見中國開始把這套手段用在海外，採購軟件從Twitter、Facebook和其他西方社群平台搜集情報。

報道指，這些文件可通過中國國內政府的公開招標平台取得。文件中顯示官媒、宣傳部門、警察、軍方和網絡監管機構等，都在採購更新或更精密的數據搜集系統，如北京警方花費21萬6000美元採購情報程式，用來分析西方提到香港和台灣的內容；新疆的網絡中心則招標，要把在海外取得的維吾爾文內容進行編目。

《華郵》報道稱，中國使用程式自動分析海外社交網的用戶政治傾向，（視覺中國）

報道引述一名不願透露姓名的北京分析師說，「現在我們能夠更了解反中國人士的地下網絡」，指該人工作的單位負責向中共中央宣傳部回報，他們還有一套示警系統，用來即時回報有損北京利益的趨勢。

報道提到，中國政府的部分預算，還包括替警方和宣傳部門，購買並持續保有一些國外社群平台帳號。高度訂製化程式可以自動搜集個人社交網帳號的即時數據，儲存在中國國內伺服器以供分析，可以追蹤包括美國選舉等議題的廣泛趨勢。

報道又指，官媒《中國日報》在2020年7月以30萬美元採購「外國人士分析平台」，招標書要求程式24小時不間斷挖掘Twitter、Facebook和YouTube，取得「知名西方媒體記者」和其他「政治、商業和媒體圈的關鍵人物」的數據，標示出目標人物之間的關係，揭露人際「派系」，衡量人物的「中國傾向」，並建立一個警報系統，自動標記「對中國的不實訊息和報道」。

報道引述兩名政府約聘輿情分析師稱，當系統偵測到「敏感」內容時，就會透過短訊、電郵與專用電腦顯示器等，自動傳送警報。報道指這兩人為匿名受訪，因為他們未獲授權接受外國傳媒訪問。