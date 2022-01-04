大使斷交後入籍尼加拉瓜滯留不歸　前立委斥「叛國」台外交部回應

去年12月10日，尼加拉瓜宣布與中華民國（台灣）斷交。

台灣傳媒昨（3日）報道，前駐尼加拉瓜大使吳進木在斷交後獲尼國國籍且一直未回台灣，民進黨前立委林濁水質疑他「叛國」。

台灣外交部回應稱，吳進木去年因個人生涯規畫申請退休獲准，並曾向外交部交代因其妻的健康因素，目前暫時無法返回台灣。



林濁水指吳進木在斷交後獲尼國國籍且一直未回台灣，質疑他「叛國」。（Facebook）

1月2日，林濁水在Facebook發文稱，吳進木在斷交前夕申請退休，一斷交就得到尼加拉瓜國藉，且在斷交後一直不回台灣報告，直言「一連串的不合理！完全是叛國行徑，外交部還替他說話，國安系統在做什麼？太不像話了！還不認真追查？」，更認為銓敘部應馬上先追回退休金。

對此，外交部發言人歐江安說明，吳進木是在去年9月28日因個人生涯規畫申請退休獲准，已於11月17日離任，並辦妥退休離職手續。吳進木曾向外交部交代因其妻的健康因素，目前暫時無法返回台灣，外交部長吳釗燮去年12月23日在立法院應詢時已做出說明，目前外交部沒有進一步評論。

2021年11月，吳進木夫婦曾獲頒授尼京市鑰及榮譽市民證。（僑委會網站）

據介紹，吳進木是台灣資深外交官，曾任秘魯代表，後於2007年6月至2011年6月，以及2017年7月至2021年11月，兩度擔任中華民國（台灣）駐尼加拉瓜大使。

去年12月10日，尼加拉瓜宣布與中華民國（台灣）斷交，尼國內政部隔日授予吳進木及妻子劉春嬌尼國國籍，並以公告刊登在當地媒體La Gaceta。

公告提到，吳進木夫婦符合獲得尼國公民身分的條件，並指出吳進木在擔任中華民國駐尼國大使期間，對當地社會、經濟、科技、教育和文化發展貢獻良多，增進兩地的外交關係和情誼，而劉春嬌過去14年都住在尼加拉瓜沒有間斷，與丈夫同樣對尼國有許多貢獻。