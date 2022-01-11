留遺言「不公不義的台灣，我生不如死」　藍營前立委龐建國墮樓亡

台灣藍營前立委龐建國今天（11日）早上被發現在台北市內湖區住家墮樓死亡，終年68歲。

龐建國在墮樓前曾在多個通訊軟件群組留下訣別的12字訊息：「不公不義的台灣，我生不如死！」



龐建國在多個通訊軟件群組留下遺言（點圖放大）：

據台媒報道，龐建國死前留了2張紙條，一張如他在多個通訊軟件群組留下的訊息，寫上「不公不義的台灣，我生不如死」。據報道，龐建國在包括與學生的LINE群組等留下同樣訊息。龐建國死前留下的另一張紙條則寫「謝謝你的愛和付出」。

龐建國的妻子邱秀珍表示，「我也不清楚他為何會這樣」，並強調丈夫無抑鬱症，也無經濟問題，但有罹患結腸癌。

龐建國的多年好友台灣競爭力論壇執行長謝明輝透露，龐建國對於台灣反中仇中的氛圍越來越強烈，加上認為民進黨這麼爛卻還能勝選，因為得不到公平的對待，讓他心情越來越苦悶，近日又發生朱立倫領導的國民黨軟弱無能，選舉連三輸的情況，讓龐建國認為國民黨沒有未來，才在多個藍營群組裡稱「生不如死」，認為台灣沒救了。

與龐建國結識44年的國民黨立委葉毓蘭也表示，龐建國的縱身一跳，是死諫，也是深沉的絕望。

國民黨表示，龐建國今日在黨內群組突發出「不公不義的台灣，我生不如死」訊息，沒想到上午即發生憾事，令黨內深感震驚、扼腕，該黨向龐建國家屬致上最深慰問及哀悼之意。

曾任海基會副秘書長

根據資料，龐建國於1994年接受新黨徵召，參選台北市議員，以中正、萬華選區第一高票當選，並於2001年以親民黨籍當選立法委員。後又加入國民黨，出任馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，但因失言風波遭到抨擊而退出第一線工作，轉往大學任教。龐建國於2001年與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

在2002年，台灣國安局秘密帳弊案爆發，其後國民黨立委蔣孝嚴、李永萍和龐建國共同推動國家機密保護法、政府資訊公開法、情報監督法及檔案法等「資訊陽光四法」立法。