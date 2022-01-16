湯加海底火山爆發威力強大　台灣測得「衝擊波」

撰文：姜庚宇
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南太平洋島國湯加（Tonga）一座海底火山1月14日再次噴發並引起海嘯，環太平洋地區多個國家15日紛紛發出海嘯警報，日本及美國分別呼籲民眾遠離岸邊，新西蘭則有停泊在港口的船隻被沖上岸損毀。
在台灣，中央氣象局長鄭明典於Facebook表示，台北、花蓮、台東的測站也能感受到「衝擊波」的訊號。

湯加火山爆發，鄰近的日本發出海嘯預警，離台灣最近的與那國島預計出現1米高海嘯，引起台灣民眾憂慮，擔憂影響宜蘭、基隆、台北、花蓮、台東、蘭嶼、綠島等地。有氣象討論區呼籲，在危機未解除前，民眾務必提高警覺，特別是在周日（16日）清晨至早上。

鄭明典在Facebook貼出台北、花蓮及台東站過去24小時的氣壓變化，並發文表示：「南太海底火山爆發，台灣的測站也能感受到衝擊波的信號！」。根據資料顯示，昨（15日）晚8點許，台灣各地測站不約而同都出現氣壓變化。

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台灣中央氣象局預報員趙竑解釋，衝擊波是指氣壓值的上下震盪變動，不會對台灣造成影響，並非台灣觀測到「海嘯波」訊號。

他指出，氣象局潮位站的觀測訊號，目前並未明顯觀測到海嘯波訊號，後續將持續監測；「衝擊波」意思是氣壓值有上下震盪變化，氣象局測站氣壓從昨天下午到晚上期間，氣壓值明顯往上提升、增高，之後又出現下降的情形，但這只有造成氣壓值上升，並未對台灣造成直接影響。

趙竑表示，今天大環境偏東風到東南風，花蓮、台東、恆春半島有局部降雨，不過下半天天氣將有變化，北方水氣往台灣移動，大台北地區及宜蘭會有局部短暫雨，其中宜蘭降雨範圍稍微廣泛；下午台灣附近風力增強，雲林以北、澎湖、金門、馬祖容易出現較強陣風，且沿海風浪大，海邊活動要留意安全。

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