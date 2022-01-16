涉誹謗蔡英文學歷遭通緝滯美　台傳媒人彭文正「全家染Omicron」

台灣資深傳媒人彭文正，近年針對總統蔡英文的學歷窮追猛打，質疑蔡的博士論文造假。他早前因此被控加重誹謗罪，台北地方法院數次開庭，但他都與家人滯美不歸。



彭文正周日（16日）在Facebook以英文發文披露，自己和家人都感染了Omicron變種病毒，又指使用英文是為了不想被母親看到此訊息。



彭文正在Facebook發出「我所有的家人都得到了Omicron」，他表示，家人僅有9歲女兒沒打疫苗，其他兩個大人和兩個青少年都已打過2劑BNT，不過學校裏有10%的學童及3個籃球校隊員都感染了。16歲的兒子在1月1日到1月3日都感到非常疲倦，沒有其他症狀，但1月4日到1月9日家裡每個人都感到不舒服。

他表示，1月10日，9歲女兒發燒到39.8度，有鼻塞、肌肉痠痛、嗜睡，但篩檢結果是陰性，發燒持續兩天，到了1月12日，妻子跟他出現的症狀和女兒相同，但沒發高燒，不過此時他的抗原測試結果呈現「陽性」；當晚，17歲女兒也發燒38.5度，也出現類似症狀。

彭文正表示，雖然一家人都確診，但經過3天奮戰，大家感覺好多了，目前只剩輕微咳嗽和疲倦，現在已覺得自己完全康復。

彭文正是國立台灣大學新聞研究所前所長，他因公開質疑蔡英文博士論文造假，甚至稱蔡英文為「假博士」「騙子」，被提告加重誹謗罪。台北地院去年10月開庭，彭文正未有出庭應訊，隨後遭檢方遞狀聲請拘提、通緝。台北地檢署檢察官劉承武則遞狀指出，彭文正在網絡上先說考慮到英國尋求政治庇護，後來又改口說在美國尋求政治庇護，證明彭文正「確實有逃亡之虞」。