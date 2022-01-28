傳立陶宛要台灣代表處改名　環時：妄想矇混過關　至少須做4件事

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

近期不斷傳出立陶宛有意降低與北京緊張關係的各種消息，對此，環球時報發表社論稱，立陶宛將成為中國在國際社會立威正名的「典型」。立陶宛若想及時「止損」，至少必須做到向中方公開道歉等四點實際行動。

近日有外電報道，為緩和與中國的緊張關係，立陶宛考慮要求台灣將駐立陶宛代表處的中文名稱中的「台灣」改為「台灣人民」等消息。

環時斥「低劣障眼法」　至少須做這4件事才收貨（點圖放大閱讀）▼▼▼

+12

儘管台灣與立陶宛均否認相關傳聞，但環球時報社論稱，這些爆料很可能是立陶宛故意放出的探測氣球，以此試探中方對新名稱的態度，同時博取國際同情：「看，我準備改名了，中國還是抓住我不放。」社評稱，「這種低劣的障眼法根本蒙蔽不了任何人，立陶宛方面更不要對矇混過關抱任何幻想」。環球時報表示，目前形勢已經越來越不利於立陶宛當局。立陶宛人口和GDP在歐盟佔比均不足1%，卻想綁架整個歐盟的利益，這是近乎瘋癲的地緣政治狂想。

環球時報指出，立陶宛如果真想與北京緩和關係，及時「止損」，就需要真正拿出有誠意的切實行動，用明確的改弦更張來對沖之前的「張狂挑釁」。社論列出立陶宛至少必須做到以下四點：一、讓「台灣代表處」從名稱到從事的活動以及活動的性質和方式，都回到中立建交時立方所做承諾的框架內；二、就此前的錯誤向中方公開道歉，宣布立台關係是民間關係；三、重申一個中國原則，以可信的方式確保絕不挑戰這一政治底線；四、以實際行動消除已經在歐盟層面和國際社會產生的惡劣影響。

環球時報並警告，「如果立陶宛當局不徹底糾正錯誤，它放再多風，都只會將中立關係吹向更惡化的方向」。文章表示，立陶宛與和台海「八竿子打不著」，在美國慫恿下，自己跳進一個巨大漩渦裡，其所承受的後果，正在成為其他一些國家的「前車之鑒」。立陶宛原本想過一把當國際社會「表率」的癮，最終只會成為中國在國際社會立威正名的「典型」。

讓台灣在其首都設立以「台灣」為名機構惹北京不滿　曾揚言不怕經濟施壓獲美國支持（點圖了解更多相關新聞）▼▼▼

+10

【延伸閱讀】立陶宛送AZ疫苗給台灣　當地民眾竟不知情？有人聽後怒問為何要捐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+31
中國海關被指將立陶宛「除名」　內媒引消息人士否認：現在還是有傳被中國海關系統「除名」致無法清關　立陶宛尋求與歐盟集體反制北京冬奧｜立陶宛確定進行外交抵制　總統及高官均不出席立陶宛近三分一受訪者支持國家對華及對台立場荷蘭眾議院通過2項涉台議案　反對中國改變現狀和支持立陶宛接見波羅的海3國訪問團　蔡英文：立陶宛2022年初在台設代表處

延伸閱讀：

林鄭月娥稱 大陸才是「動態清零」的「始作俑者」

陸專家：20大對台政策變化 對兩岸和平發展有積極作用

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

兩岸關係
環球時報
立陶宛
台灣
台獨
歐盟
台灣外交
聯合新聞網