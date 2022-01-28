傳立陶宛要台灣代表處改名　環時：妄想矇混過關　至少須做4件事

近期不斷傳出立陶宛有意降低與北京緊張關係的各種消息，對此，環球時報發表社論稱，立陶宛將成為中國在國際社會立威正名的「典型」。立陶宛若想及時「止損」，至少必須做到向中方公開道歉等四點實際行動。



近日有外電報道，為緩和與中國的緊張關係，立陶宛考慮要求台灣將駐立陶宛代表處的中文名稱中的「台灣」改為「台灣人民」等消息。

環時斥「低劣障眼法」 至少須做這4件事才收貨（點圖放大閱讀）▼▼▼

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儘管台灣與立陶宛均否認相關傳聞，但環球時報社論稱，這些爆料很可能是立陶宛故意放出的探測氣球，以此試探中方對新名稱的態度，同時博取國際同情：「看，我準備改名了，中國還是抓住我不放。」社評稱，「這種低劣的障眼法根本蒙蔽不了任何人，立陶宛方面更不要對矇混過關抱任何幻想」。環球時報表示，目前形勢已經越來越不利於立陶宛當局。立陶宛人口和GDP在歐盟佔比均不足1%，卻想綁架整個歐盟的利益，這是近乎瘋癲的地緣政治狂想。

環球時報指出，立陶宛如果真想與北京緩和關係，及時「止損」，就需要真正拿出有誠意的切實行動，用明確的改弦更張來對沖之前的「張狂挑釁」。社論列出立陶宛至少必須做到以下四點：一、讓「台灣代表處」從名稱到從事的活動以及活動的性質和方式，都回到中立建交時立方所做承諾的框架內；二、就此前的錯誤向中方公開道歉，宣布立台關係是民間關係；三、重申一個中國原則，以可信的方式確保絕不挑戰這一政治底線；四、以實際行動消除已經在歐盟層面和國際社會產生的惡劣影響。

環球時報並警告，「如果立陶宛當局不徹底糾正錯誤，它放再多風，都只會將中立關係吹向更惡化的方向」。文章表示，立陶宛與和台海「八竿子打不著」，在美國慫恿下，自己跳進一個巨大漩渦裡，其所承受的後果，正在成為其他一些國家的「前車之鑒」。立陶宛原本想過一把當國際社會「表率」的癮，最終只會成為中國在國際社會立威正名的「典型」。

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