傳被中國海關系統「除名」致無法清關　立陶宛尋求與歐盟集體反制

立陶宛批准台灣以「台灣」名義在當地設立代表處，讓其與中國關係陷入僵局。據立陶宛新聞網站15min周五（3日）報道，中國海關已將立陶宛自電子作業系統移除，導致該國貨物無法清關。目前立陶宛政府正尋求與歐盟協調集體作出反制。



報道引述一名木材出口商指，中國的貿易夥伴無法為近日抵達上海的貨櫃清關，因自12月1日起，當地海關電腦系統內就不再有立陶宛這個國家，且其他港口也有同類問題。中方夥伴轉述海關說法指，只要貨物與立陶宛有關就會被拒收，實際案例也顯示，貨櫃可自德國或其他歐盟國家啟程，但只要有任何文件或「證據」顯示與立陶宛有關即無法進入中國港口。

立陶宛其中一個最大規模的木材貿易商Sprusas，以及立陶宛產業聯合會主席Vidmantas Janulevičius皆已證實有關資訊，後者還指出歐盟是政治共同體，未來難保不會有其他國家遇上類似情況，並預測中方對外可能將事件詮釋為「誤會」或「意外錯誤」，但暗中卻繼續製造麻煩，如同俄羅斯在阻礙中東歐國家減少依賴其石油、天然氣時慣用的兩面手法。

台駐立陶宛代表處早前正式掛牌運作，屬歐洲首個以「台灣」為名代表處。（資料圖片）

立陶宛中國貿易協會（LCTA）執行長Rokas Radvilavičius向波羅的海通訊社（BNS）表示，中國官方尚沒正式發布禁止進口立陶宛貨物，不排除相關禁令屬「內部指示」。立陶宛外交部及經濟暨創新部亦都表示未接獲任何官方資訊，其中外交部稱已知悉清關或遭人為阻礙，當局將持續搜集資料，並已與歐盟聯繫，尋求集體反制；經濟暨創新部長Aušrinė Armonaitė則指將協助受影響企業取得必要的周轉資金、提高對中小企業的信貸擔保額。

目前中國已將雙邊關係降至代辦層級，不過立陶宛外長Gabrielius Landsbergis近日接受立陶宛國家電視台（LRT Televizijos）專訪時曾指出，為盡量規避世界貿易組織（WTO）的約束，中國「以經逼政」在實務上甚至會避免相關手段檯面化到官方政策或措施的層次，又強調中方作為再度驗證立方須與遵守法治原則、國際協議的經濟體發展關係，以免不必要的風險。

此外，立陶宛早前透露會與美國簽署總值6億美元（約46.7億港元）的出口信貸協議，美方並會擴大進口立陶宛農畜產品、在高科技等領域強化投資貿易合作，雙方還在11月下旬首度舉行高階印太戰略對話。而據立陶宛中國貿易協會資料顯示，雖然農林牧等產品受到衝擊，但立陶宛的生物科技等技術門檻較高的產品，則幾乎不受是次外交風波所影響。